Новогодние приключения в деревне

Прогулка на санях по хрустящему снегу - впечатление на всю жизнь.

Мы с нетерпением ждем новогодних выходных. Для многих это возможность провести время с семьей, отдохнуть и открыть для себя новые места. Не только приятно, но и с пользой для здоровья можно это сделать на природе в деревне.

Агротуризм сегодня - один из главных трендов в индустрии отдыха. Его популярность растет по ряду причин. С одной стороны, это желание городских жителей сменить обстановку, приобщиться к сельскому образу жизни, попробовать вкусные натуральные продукты, а с другой - возможность для аграриев повысить доходность бизнеса.

Сейчас в нашей стране реализуется более трех тысяч проектов в области сельского туризма. Такие хозяйства в основном располагаются неподалеку от крупных и средних городов. Одни фермы предлагают туристам общение с животными, мастер-классы по сыроварению, дегустацию продуктов собственного производства, другие - активный отдых на свежем воздухе, например, верховую езду или катание на собачьих упряжках. Для любителей зимнего отдыха тоже найдется много вариантов. Подробнее о них - в нашем материале.

Конные прогулки

Фермерское хозяйство «Конный двор», Новосибирская область, село Мамоново.

Прокатиться на лошади и научится доить коров можно в небольшом хозяйстве Новосибирской области «Конный двор». На ферме радушно принимают как отдельных туристов, так и группы. Для гостей проводят экскурсии, мастер-классы по уходу за животными, обучают верховой еде, устраивают праздники. Сейчас здесь более двухсот лошадей и ста голов крупного рогатого скота.

В планах - расширить комплекс: возвести глэмпинги (благоустроенные палатки, шатры, домики повышенной комфортности), обустроить конюшню, создать современную туристическую инфраструктуру. Это планируется сделать в том числе за счет гранта «Агротуризм» от Минсельхоза России.

Классические русские традиции

Туристический комплекс «Богдарня», Владимирская область, деревня Крутово.

Прикоснуться к национальным традициям, прокатиться на русской тройке, попробовать уникальные авторские сыры - это и многое другое предлагается посетителям агротуристического комплекса «Богдарня» во Владимирской области.

Одна из главных местных достопримечательностей - конно-спортивный клуб и конюшня. Здесь проводят занятия для начинающих, а также дают уроки конкура опытным наездникам. Кроме того, гости могут отправиться на конную прогулку в лес. А в особых случаях устраиваются праздничные представления с участием лошадей и даже соревнования по экипажной езде.

Любителям гастрономического туризма понравится экскурсия на местную сыроварню, где производится шесть тысяч тонн продукции в месяц. Во время визита можно не только посмотреть, как делают сыр, но и продегустировать его.

Кроме того, на территории хозяйства есть музей культуры и крестьянского быта - настоящий жилой дом, перевезенный из Астраханской области. В нем собрана коллекция предметов быта крестьян дореволюционного и советского периода.

Езда на собачьих упряжках

Этнокультурный комплекс северных народов «Хаски Лэнд», Московская область, село Остров.

В Московской области есть свой "Крайний Север"

В Московской области есть свой «Крайний Север».В Подмосковье расположился настоящий островок северной культуры - «Хаски Лэнд». Здесь можно с головой окунуться в обычаи народов Крайнего Севера и пообщаться с дружелюбными хаски.

Гостям предлагается совершить прогулку по парку, во время которой они встретятся с шаманом и примут участие в обрядах, а также познакомятся с легендами под чашку тундрового чая. Самые активные посетители смогут пострелять из лука, посоревноваться в ловкости в командных играх.

Бонус - прогулка и катание с хаски. Также для гостей проводят мастер-класс: как правильно запрячь собак в упряжку.

Знакомство с южноамериканскими животными

Ферма «Российские альпаки», Московская область, деревня Походкино.

Интересно провести новогодние каникулы можно на подмосковной ферме, где живут редкие для нашей страны животные - альпаки. Их разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды). В первую очередь животные ценятся за свою шерсть, из которой делают пряжу, войлок или ткань. Палитра натуральных цветов насчитывает около 24 естественных оттенков!

Посетителям фермы рассказывают историю появления этих животных в России, особенности ухода за ними. Самая увлекательная часть экскурсии - возможность покормить альпака и сделать фото на память. Также в хозяйстве есть и другие обитатели - ламы, шотландские коровы и быки, верблюд и кролики.

Альпаки - редкое в России животное. Но в Подмосковье они есть.

Пантовые ванны

Маральник «Никольское», Алтайский край, село Никольское.

Здесь можно не только познакомиться с маралами, но и узнать о технологии пантового оленеводства. Кроме того, в «Никольском» гостям предлагают принять целебную пантовую ванну, которая обладает сильным тонизирующим эффектом.

Любители активного отдыха могут совершить конные прогулки или попробовать силы на горнолыжной трассе. А для тех, кто хочет насладиться красотой природы Алтая, доступна экотропа на одну из самых высоких и живописных окрестных вершин. Взору человека, преодолевшего подъем из тысячи ступенек, откроется великолепная панорама.

Идете к маралам - возьмите соль. Они ее любят.

Око за эко

Ведущие российские производители вступили в борьбу за здоровую еду

Три кита современного бизнеса укладываются в аббревиатуру ESG - экологическое, социальное и корпоративное управление (Environmental, Social, Governance). То есть компания считается надежной и современной, если она заботится об экологии, своих сотрудниках и деловых партнерах, а управление ее - открыто, честно и эффективно.

В Москве на днях собрались сторонники именно такого подхода к своей деятельности: в рамках VIII конгресса «Инновационная практика: наука плюс бизнес» прошла экспертная сессия «ESG в агро: зеленый или карбоновый?». Организатором выступили негосударственный институт развития «Иннопрактика» и МГУ имени М. В. Ломоносова, пригласившие представителей аграрного бизнеса поделиться опытом применения принципов ESG в их отрасли.

Сегодня на мировое сельское хозяйство приходится от 20 до 30 процентов выбросов углеродного газа. Их основные источники - животноводство и землепользование. Хотя, по данным Росстата, в России доля сельского хозяйства во всех парниковых выбросах составляет лишь 7 процентов, для отечественных агрохолдингов «зеленая» повестка актуальна. Во-первых, в российский перечень ESG входят также производители удобрений и животноводческой продукции. Во-вторых, российские банки поддерживают тренд и готовы снижать процентные ставки для компаний, соблюдающих принципы ESG.

В Москве собрались сторонники экологически чистого бизнеса.

ТАК И СКАЗАЛИ

Директор по работе с инвесторами Группы «Черкизово» Андрей НОВИКОВ:

- Конечно, одним из важнейших вопросов ESG-повестки для Группы «Черкизово» как одного из лидеров потребительского рынка остается экология. И наш базовый вклад в защиту окружающей среды связан с тем, что мы исторически выбрали птицеводство и свиноводство как основу своей деятельности в производстве мясной продукции, поскольку птица и свинья дают кратно меньший объем выброса парниковых газов, чем другие сельскохозяйственные животные. Развитие птицеводства и свиноводства полностью соответствует глобальному тренду на декарбонизацию.

«Птица и свинья дают гораздо меньший объем выброса парниковых газов, чем другие сельскохозяйственные животные».

Заместитель руководителя аппарата генерального директора «ФосАгро» Борис ЛЕВИН:

- Для нашей компании работа в области устойчивого развития - безусловный приоритет. Интерес к соответствию бизнеса принципам ESG исходит не только от международных агентств и инвесторов, но прежде всего от потребителей, со стороны которых есть запрос на экологически чистую продукцию без углеродного следа. В 2020 году «ФосАгро» принял климатическую стратегию, цель которой - снижение выбросов на 14% к 2028 году. В этом году мы опробовали биологические средства защиты растений на зерновых, овощах и фруктах и получили увеличение урожая зерновых до 10%, земляники на 38%.

Директор дирекции развития агро- и биотехнологий компании «Иннопрактика» Владимир АВДЕЕНКО:

- Масштабирование нашего проекта «Иннагро», проведенное в этом году, позволило провести испытания биологических средств защиты растений и кормовых добавок более чем в 20 российских регионах. Использование биопрепаратов в производстве позволяет выходить на практики регенеративного сельского хозяйства, направленного на восстановление плодородия почвы, увеличение биоразнообразия и производство более здоровой продукции. В 2022 году планируем расширить площади обработки биологическими средствами защиты растений, а также ввести в портфель «Иннагро» инновационные разработки, предназначенные для защиты растений от вирусов.

КСТАТИ

В 2022 году Минсельхоз начнет выдавать гранты на развитие агротуризма

Агротуризм в центре внимания государства. Со следующего года Минсельхоз России вводит новую меру господдержки - грант «Агротуризм». Фермеры смогут получить от 3 до 10 млн рублей в зависимости от доли инвестирования в проект.

Грант можно направить на благоустройство территории, организацию развлекательных и досуговых мероприятий, создание туристической инфраструктуры, в том числе для людей с ограниченными физическими возможностями. В результате малый бизнес получит новые каналы сбыта продукции, а сельские территории станут привлекательнее для туристов и местных жителей.