ТОП-25 в российской аграрной отрасли. Ноябрь

Вице-премьер Виктория Абрамченко

Лидерами рейтинга традиционно остаются вице-премьер Виктория Абрамченко (1-е место) и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев (2-е место). Под председательством Виктории Абрамченко состоялось заседание противоэпизоотической комиссии, по итогам которой вице-премьер поручила создать систему реагирования на риски распространения африканской чумы свиней на всех уровнях, разработать меры постоянного ветеринарного контроля без предупреждения предприятий. Кроме того, Абрамченко поручила профильным ведомствам представить предложения по снижению стоимости электроэнергии для фермеров, а также по сдерживанию цен на сахар и подсолнечное масло.

На совещании Владимира Путина с членами правительства Дмитрий Патрушев предложил начать реализацию отдельного федерального проекта по наращиванию производства овощей и картофеля, предполагающего меры господдержки производителей. Также министр заявил о возможности установления тарифной квоты на ввоз сахара и сахара-сырца, замороженной свинины и говядины. Кроме того, в ноябре глава Минсельхоза подвел итоги второго Национального конкурса региональных брендов продуктов «Вкусы России», который привлек большое внимание общественности и участников рынка.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев

Усиливается влияние председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Кашина (с 6-го на 5-е место), выступившего за существенное увеличение финансирования вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса. Укрепляются позиции председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея Майорова (с 7-го на 6-е место), заявившего о необходимости предоставления мер государственной поддержки предприятиям молочной отрасли на компенсацию затрат при введении обязательной маркировки продукции. Переходит в группу с сильным влиянием первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа (с 27-го на 24-е место), входит в число фигурантов рейтинга первый зампред Комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов (19-е место).

Позитивным информационным поводом для губернатора Ростовской области Василия Голубева (с 17-го на 16-е место) стало постановление правительства, в соответствии с которым регион включен в перечень территорий, откуда можно будет отправлять железнодорожным транспортом субсидируемые грузы с сельхозпродукцией. При этом теряет позиции в рейтинге губернатор Алтайского края Виктор Томенко (с 15-го на 20-е место).

Вырос рейтинг председателя правления Россельхозбанка Бориса Листова (с 8-го на 7-е место). Чистая прибыль группы по итогам 9 месяцев 2021 года составила 14,1 млрд рублей по сравнению с 9,9 млрд рублей за аналогичный период 2020 года.

Методика исследования

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 17 известных экспертов: экономисты, социологи, политологи, публицисты, бизнесмены и чиновники, имеющие отношение к аграрному комплексу.

Экспертам задается вопрос: «Как бы вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне следующих представителей аграрно-промышленного комплекса?»

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния 50 наиболее влиятельных деятелей аграрной отрасли.

Деятели, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1 - 10), «сильное влияние» (11 - 25), «среднее влияние» (26 - 50).

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Бренд «Петелинка», отмечающий в этом году 20-летний юбилей, второй год подряд

стал победителем в номинации «Чистые продукты в категории «Куриное мясо». А «Пава-Пава» третий раз одержал победу в номинации «Здоровое питание в категории «Мясо индейки».

«Петелинка» - самая известная и популярная в стране марка охлажденного куриного мяса. Бренд с огромным отрывом лидирует по продажам на рынках Московского региона и Санкт-Петербурга. Ассортимент насчитывает около 60 наименований, включающих нарезку из филе, которую не надо мыть и резать, котлеты и маринованные продукты без Е-добавок, искусственных ароматизаторов, консервантов и красителей. Вся продукция бренда - натуральная и на сто процентов состоит из куриного мяса и натуральных специй.

Бренд «Пава-Пава» - второй в России по объемам продаж продукции из мяса индейки. Товар производится в экологически чистом регионе - Тамбовской области. Мясо индейки гипоаллергенно, содержит в два раза меньше жира и рекомендовано детям.