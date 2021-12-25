Последствия субботнего снегопада 25 декабря 2021 года: На дорогах пробки, сугробы по колено, 70 авиарейсов задержано

Автомобили буксуют из-за гололеда и снегопада в районе 16 км МКАД. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Днём в субботу в комплексе городского хозяйства города Москвы сообщили о том, что в столице идёт активная уборка снега и под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, автобусные и трамвайные остановки (на улице было задействовано около 70 тысяч сотрудников и 11 тысяч единиц техники).

После обеда автомобильное движение было затруднено - пробки на дорогах оценивались в семь баллов. В красный цвет окрасились МКАД и Третье транспортное кольцо, а также Ленинградка, Варшавка, проспект Мира, Кремлёвская набережная, Зубовский бульвар и другие улицы.

Автомобили встали в длинные пробки на МКАД. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Как рассказали в Дептрансе столицы, чаще всего трудности возникали на спусках и подъёмах - из-за гололедицы и метели машины буксовали и попадали в мелкие ДТП. Целые скопления авто образовались в районе торговых центров «Мега Белая Дача» и «Город», а также возле ЦУМа и ГУМа.

Во время снегопада проезжую часть в городе патрулировали 23 экипажа дорожного патруля ЦОДД. Сотрудники этой службы оттаскивали застрявшие автомобили, а также помогали оформлять незначительные ДТП по европротоколам.

Спасатели просят москвичей быть внимательными и осторожными. Фото: Instagram Пожарно-спасательного центра Москвы

В Подмосковье на одном километре столкнулось сразу десять машин. Пострадала женщина-пассажир, ехавшая в автобусе. Её госпитализировали.

Не обошлось без накладок и в столичных аэропортах. В течение дня пришлось задержать или отменить более 70 рейсов (больше всего в Домодедове). Хотя представители авиакомпаний рассказали, что с метелью это не связано. Просто самолёты в мороз приходится тщательно обрабатывать против обледенения - и на это требуется дополнительное время (кроме этого, реагентами периодически поливают и взлётно-посадочные полосы).

Североатлантический циклон «Квинтинус» принес в Москву много снега. Фото: Николай Висягин / instagram.com/gopnik_vini

Отдельно зафиксировали и высоту снежного покрова. На ВДНХ она достигла 25 см, а на северо-западе Москвы - 31 см (это на 15 см выше нормы).

- При этом рекорда по осадкам не случилось, - сообщила «КП» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. - Их выпало около 4-5 мм. А рекорд для этого дня 12,4 мм (он был установлен в 1977 году). Только не путайте высоту сугробов и количество осадков.

Стихия обрушила на город до 10% месячной нормы осадков. Фото: Иван МАКЕЕВ

По словам начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, теперь снегопад закончился и нас ждет очередная достаточно холодная погода, как минимум, до 29-30 декабря.

- То есть первая половина предстоящей недели будет от минус 10 до минус 15, - сообщил он в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM). - Оттепели мы пока не ждем. В новогоднюю ночь должно быть, судя по прогнозам, от нуля до минус 10. Вполне комфортная погода.

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