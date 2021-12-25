Минобороны предлагает махнуть на выходных в прошлое "Поездом Победы"

"Поезд Победы" - единственный в России музей на колесах, посвященный Великой отечественной войне. Фото: Министерство обороны Российской Федерации

В подмосковном парке "Патриот" до 16 января остановился единственный в России музей на колесах, посвященный Великой отечественной войне.

- Проект "Поезд Победы" посвящен ветеранам войны, а также и простым людям, которые застали то время. Это современный, интерактивный музей, который может перемещаться по стране. Людям в регионах это просто за счастье иметь возможность погрузиться в атмосферу этого музея, - заявил во время церемонии открытия музей заместитель министра обороны – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Геннадий Жидко.

В экспозиции задействовано 150 полноразмерных фигур, а также использованы реальные предметы тех лет. Фото: Министерство обороны Российской Федерации

В экспозиции задействовано 150 полноразмерных фигур, а также использованы реальные предметы тех лет. Кроме того, задействованы более 50 видеопроекторов, 18 видеостен, более 140 различных мультимедийных поверхностей. Они помогают погрузиться в атмосферу тех сложных для всей страны лет, рассказывает о том, что Победа ковалась не только на поле боя, но и в тылу, где тысячи рабочих и ученых день за днем совершали трудовой подвиг.

Музей помогает погрузиться в атмосферу тех сложных для всей страны лет, рассказывает о том, что Победа ковалась не только на поле боя, но и в тылу. Фото: Министерство обороны Российской Федерации

В Минобороны отмечают, что за год музей "Поезд Победы" побывал в 75 городах на территории России и Белоруссии, а посетить его успели более 230 тысяч человек.

В организации работы "Поезда Победы" принимают участие добровольцы движения «Волонтеры Подмосковья». Фото: Министерство обороны Российской Федерации

В организации работы "Поезда Победы" принимают участие добровольцы движения «Волонтеры Подмосковья», которые будут сопровождать посетителей во время посещения музея.

В музее задействованы более 50 видеопроекторов, 18 видеостен, более 140 различных мультимедийных поверхностей. Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Посещение музея возможно по предварительной регистрации на сайте проекта «поездпобеды.рф» и только при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста. Детям и подросткам до 18 лет QR-код не требуется.

За год музей "Поезд Победы" побывал в 75 городах на территории России и Белоруссии, а посетить его успели более 230 тысяч человек. Фото: Министерство обороны Российской Федерации

В ЭТО ВРЕМЯ

Министр обороны России Сергей Шойгу совместно с губернатором Московской области Андреем Воробьевым открыли фестиваль "Зимняя сказка" на территории музейного комплекса "Дорога памяти" рядом с подмосковным парком "Патриот". Он будет открыт для посещения вплоть до 6 марта 2022 года. Гостей фестиваля ждут тюбинговые горки, квадроциклы, возможность прокатиться на упряжке хаски, оленей и русской тройке. Площадь катка, работающего на фестивале составляет 5,5 тысяч квадратных метров.

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