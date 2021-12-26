В парках Москвы заработали катки с натуральным льдом

Четыре катка можно посетить бесплатно. Фото: Алиса ТИТКО

Морозная погода позволяет москвичам покататься на катках с естественным покрытием. В городе открыли 14 таких площадок, четыре из них можно посетить бесплатно. Осталось только выбрать: заглянуть в «Ледяное царство», прокатиться на коньках по «Гиганту», а может станцевать на катке «Усадебный» вокруг праздничной елки.

Бесплатные катки

Название катка «Гигант» в парке «Сокольники» говорит само за себя - это самая большая площадка с натуральным льдом в Москве. Площадь катка - более 16 тысяч квадратных метров, здесь смогут ежедневно прокатиться около 4000 человек. Предусмотрена специальная зона для катания детей, есть три пункта проката инвентаря. Покататься здесь можно бесплатно, но нужна регистрация на сайте park.sokolniki.com.

Бесплатно также можно покататься на катках в парке «Северное Тушино», в парке у прудов «Радуга» и Перовском парке.

Платные катки

В Воронцовском парке открылся каток «Усадебный» - посещение стоит 300 рублей. Это небольшой уютный каток, украшенный флажками и гирляндами. В центре ледовой площадки установлена новогодняя елка. Возле катка есть теплая раздевалка и пункт проката коньков.

Каток «Серебряный лед» в Измайловском парке состоит из нескольких частей: натуральное и искусственное покрытие. В морозную погоду гостям доступна вся территория катка. Стоимость - от 350 рублей.

Еще один каток с натуральным льдом «PROЛед» расположен в саду «Эрмитаж» (за театром «Сфера»). Для гостей подготовили джазовые композиции и пункт проката коньков со стойкой, где можно купить горячий чай. Вход на каток - от 250 рублей.

Какие еще катки с натуральным льдом открылись для посетителей:

- «Ледяное царство» в Лианозовском парке. Есть пункты проката и гардероб. Вход - 300 рублей,

- каток в музее-заповеднике «Царицыно». Есть пункт проката. Вход - 200 рублей,

- в музее-заповеднике «Коломенское». Работает пункт проката коньков и кафе. Вход - от 250 рублей,

- каток в парке Дружбы. Вход - 200 рублей,

- каток в Перовском парке. Вход - от 210 рублей,

- каток в парке «Красная Пресня». Вход - от 250 рублей,

- хоккейная коробка в парке «Сокольники». Вход - от 250 рублей.

Кстати

Новые катки: возле Павелецкого вокзала и «Москва-Сити»

В этом сезоне москвичи смогут покататься в новом катке на площади Павелецкого вокзала, которую уже украсили праздничной иллюминацией, установили елку. Он будет работать весь зимний сезон - с 10.00 до 21.30, ориентировочно до марта 2022 года. Возле катка есть теплый павильон, где можно взять в аренду коньки (300 рублей). Билеты - взрослый 500-700 рублей, детский – 300-400 рублей (в зависимости от дня посещения).

Впервые возле комплекса «Москва-Сити» открылся бесплатный каток с прокатом коньков. Он будет работать ежедневно с 12.00 до 22.00, до 10 января 2022 года. Рядом установили новогодние ели и символы наступающего года - арт-объекты в виде трех амурских тигров.

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