Погода в Москве 27 декабря - 1 января: 2022 год начнется с потепления

Новый, 2022-й год, начнётся с резкого потепления. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Декабрь 2021 в Москве по средней температуре пока на 1 градус холоднее, чем положено по климатическим нормам. Для эпохи глобального потепления, когда зимы в средней полосе в основном слякотные и оттепельные, это огромная редкость.

И завершится год тоже по-настоящему зимней погодой, обещают синоптики Гидрометцентра России в своих прогнозах погоды в Москве на 27 декабря - 1 января.

В ночь на понедельник в столице подморозит до -13…-15 градусов, по области до -18. Днём -10…-12 градусов, облачно, с прояснениями, время от времени будет сыпать небольшой снег.

Во вторник, 28 декабря, ночью до -11…-16, днём -7…-9, снова облачно, с прояснениями и небольшим снегом.

В среду, 29 декабря, ночная стужа усилится, в Подмосковье местами воздух можно остыть до -23 градусов. Днём -8…-10, пасмурно, небольшой снег.

В четверг, 30 декабря, облачно и снежно. Станет теплее: под утро уже не ниже -13 градусов, днем -4…-9.

В пятницу, 31 декабря, ночью -9…-11 градусов, днём -4…-9. И опять снег! Так что к Новому году красивый зимний пейзаж со свежими сугробами и белыми шапками на деревьях нам обеспечен.

В новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье лёгкий морозец, -3…-8 градусов, и небольшой снег. Идеальная погода для тех, кто не будет весь праздник сидеть за столом у телевизора, а пойдёт гулять, кататься с горки, лепить снеговиков и запускать фейерверки.

Новый, 2022-й год, начнётся с резкого потепления: днём 1 января - уже 0 градусов.

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