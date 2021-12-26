Власти Москвы утвердили предмет охраны исторических особняков Морозова и Рябушинского

Дом приемов правительства РФ (особняк Арсения Морозова) на Воздвиженке. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Москве составили перечень характеристик исторического облика дома Арсения Морозова на Воздвиженке и особняка Степана Рябушинского на Малой Никитской улице. Для каждого из объектов специалисты Мосгорнаследия утвердили особый документ — предмет охраны.

- Оба памятника архитектуры уникальны, важно сохранить их облик. Для этого специалистами и утвержден предмет охраны. Документ призван оберегать историческое убранство интерьера и фасадов. Теперь вести реставрацию можно только в строгом соответствии с ним, — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Особняк Морозова: эркер и световой фонарь

Особняк Арсения Морозова стилизован под испанский замок. Это проект известного архитектора Виктора Мазырина. Здание в 1899 году удивило москвичей своим неомавританским духом.

- Он был слишком вычурным и экзотическим для Москвы. Теперь же это признанный памятник, одна из архитектурных жемчужин столицы, — говорит Алексей Емельянов, глава Департамента культурного наследия Москвы.

Ныне в особняке располагается Дом приемов Правительства Российской Федерации, где проводят дипломатические переговоры и конференции международных организаций.

Под охрану, согласно новому документу, взята объемная композиция с башнями, эркером и открытыми площадками-террасами. Уникальными признаны крыши здания и световой фонарь, каминные трубы с дымниками-бельведерами, металлические и гранитные лестницы. Особой ценностью считается фасад с геральдическими символами и рельефными раковинами. Особняк украшают витые колонны, арки и барельефы с узорами в форме виноградных лоз, а также изящные наличники.

Сохранены должны быть и интерьеры парадных залов, а также римского дворика со световым фонарем.

Исследователи считают, что лепнина и панели из натуральной яшмы и малахита, а также мозаика, скульптуры, торшеры, зеркала и сейфы уникальны.

Особняк Рябушинского: с орхидеями и лестницей-волной

Особняк на Малой Никитской появился в 1903 году по заказу банкира и фабриканта Степана Рябушинского. Сам он был человеком, который разбирается в искусстве, поэтому свой особняк доверил проектировать архитектору Федору Шехтелю. Он решил сочетать специфику модерна и вкусы хозяев - он оформил дом в тематике водной стихии. Парадная лестница напоминала волну, а рельеф лепнины - ряской пруд. В декоре можно увидеть изображения черепах, медуз, ракушек.

Особняк Рябушинского на Малой Никитской улице Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Много изящных деталей, таких как мозаичный фриз с изображением орхидей на фоне голубого неба, живописное панно с хризантемами в гостиной и колонна красно-коричневого мрамора, - отметил Алексей Емельянов, глава Департамента культурного наследия Москвы.

Под охрану попали парадное крыльцо, световой фонарь и парадная лестница-волна, росписи стен и купола домашней молельни. Ценностей в особняке столько, что специалистам было сложно все переписать. Среди них также мраморные подоконники, мозаичный пол в вестибюле и метлахская плитка, настенные бра, светильник парадной лестницы с бронзовым абажуром.