Три участка бывших московских промзон станут новыми индустриальными кварталами

Так сейчас выглядят территории бывших промзон. Они включены в городскую программу «Индустриальные кварталы». На месте складов и стоянок появятся современные производства, банки, офисы и магазины. Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы

На заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы одобрены проекты решений о комплексном развитии участков бывших промзон «Дмитровское шоссе (пересечение с Долгопрудненским шоссе)», «Котляково» и «Южное Бутово». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В Москве появятся еще три индустриальных квартала общей площадью почти 40 гектаров, - рассказал заместитель мэра. - Сейчас там расположены склады и стоянки. В комплексное развитие участков бывших промзон инвесторы вложат 45 миллиардов рублей, а ежегодные поступления в городской бюджет составят почти 3,9 миллиарда рублей. На современных предприятиях и общественно-деловых объектах появятся более 8,5 тысячи новых рабочих мест».

Дмитровское шоссе. Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, в новых индустриальных кварталах инвесторы возведут почти 560 тысяч квадратных метров недвижимости.

«Высокотехнологичные производства займут почти 340 тысяч квадратных метров, а под общественно-деловое строительство – банки, офисные центры, магазины – заложено почти 220 тысяч квадратных метров», — уточнил глава ведомства.

Участки находятся в районах Северный, Царицыно и Южное Бутово. Один из них - на пересечении Дмитровского с Долгопрудненским шоссе, второй - между Промышленной улицей и Кавказским бульваром. Третий участок - неподалеку от Варшавского шоссе и стации «Бутово» МЦД-2.

Котляково, территория 2. Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы

Напомним, программа комплексного развития территорий «Индустриальные кварталы» позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские пространства. Всего в проработке города находится 130 территорий или около 2 тысяч гектаров. Общий объем инвестиций в эти проекты составит более 7 триллионов рублей. Кроме того, город получит почти 3 триллиона рублей поступлений в бюджет и будет создано около 500 тысяч новых рабочих мест. Градостроительный потенциал всех 130 территорий – 33 миллионов квадратных метров недвижимости. Все проекты позволят построить в целом не менее 50 детсадов, не менее 40 школ, 27 спортивных объектов, физкультурно-оздоровительных комплексов и бассейны. При этом 320 гектаров отдадут под озеленение – парки, скверы, аллеи.

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