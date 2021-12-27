В Москве сократилось количество пожаров

Когда у всех москвичей праздник, эти парни несут свою нелегкую вахту. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в 2021 году количество пожаров снизилось на 5,2%. Важную роль в этом сыграла профилактическая работа, сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по столице Александр Бобров.

В 4,6 РАЗА МЕНЬШЕ, ЧЕМ В СРЕДНЕМ ПО СТРАНЕ

В Москве происходит меньше возгораний, чем в других городах России. Этот показатель в столице в 4,6 раза ниже, чем в среднем по стране. Чаще всего пожары возникают в жилых помещениях, особенно зимой. Больше половины пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем, в четверти случаев - из-за неисправного электрооборудования.

В завершающемся году спасатели провели в Москве порядка пяти тысяч профилактических мероприятий по теме пожарной безопасности.

«В целом с начала года на объектах города количество проведенных профилактических мероприятий уже в 14 раз превысило объем таких событий за весь прошлый год: в 2021 году было организовано более пяти миллионов этих встреч, а в 2020 году - 350 тысяч, - сообщил Александр Бобров. - Мероприятия прошли на объектах социальной сферы, также состоялись рейды по объектам жилого сектора. Совместно с органами исполнительной власти, жилищно-эксплуатационными организациями и общественными объединениями осуществлено 1,8 миллиона обходов мест жительства социально неадаптированных граждан».

Спасатель отметил, что с начала года проведено 11 тыс. встреч с населением по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в быту и порядка 7 млн инструктажей с охватом порядка 18 млн человек. Помимо прочего, было распространено 20 млн буклетов с информацией на противопожарную тематику.

Александр Бобров отметил, что при осложнении обстановки на борьбу с огнем готовы выйти до 5260 спасателей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

1200 СПАСАТЕЛЕЙ

Однако впереди спасателей ждет тревожное время. Россия будет отмечать Новый год и Рождество. А это значит, что вся страна (и Москва не исключение) в ближайшие две недели будет жить как на пороховой бочке. Буквально. Под взрывы петард, шипение бенгальских огней и уханье ракет.

«В Рождественскую ночь на 7 января на всех объектах религиозного культа, а их в городе 485, тоже предусмотрены специальные наряды из числа сотрудников гарнизона. Обеспечивать безопасность будут 564 специалиста и 180 добровольцев. На объектах пятой степени огнестойкости, то есть с деревянными ограждающими конструкциями и перекрытиями, количество сотрудников увеличено до двух человек».

Для ликвидации последствий вероятных пожаров и чрезвычайных ситуаций в городе предусмотрена ежесуточная группировка сил в составе более 1200 человек и 300 единиц пожарно-спасательной техники. В арсенале спасателей есть даже три вертолета и 24 плавсредства. А вы как хотели? Наши люди любят пускать ракеты со льда, в результате чего нередко проваливаются в полыньи (в Москве их немало даже в приличные морозы).

«При осложнении обстановки группировка может быть увеличена до 5260 человек и 560 единиц техники. Личный состав гарнизона переводится на усиленный вариант несения службы. В Главном управлении предусмотрены оперативные штабы, а в каждом административном округе сосредоточены оперативные группы», - по-военному чеканил слова Александр Бобров.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Как выбрать фейерверк?

Техника безопасности Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

«Фейерверки следует покупать, только предварительно посмотрев у продавца сертификат на продукцию. Убедиться, что не вышел гарантийный срок службы, - сообщил начальник аварийно-спасательной службы пожарно-спасательного центра Москвы Александр Голубых. - Затем внимательно прочитайте инструкцию. Основная ошибка при запуске фонтанов и ракетниц состоит в том, что запускающий наклоняется над ними всем телом. Этого делать нельзя. Пиротехническое средство может раньше выстрелить, чем ожидает человек. Это и приводит к травмам».

Обратите внимание на внешний вид пиротехники. Откажитесь от изделий, имеющих явные дефекты: измятые, подмоченные, с трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля. Не оставляйте коробки с пиротехникой в машине. Хранить изделия следует в упаковочной таре в сухих и проветриваемых, недоступных для детей помещениях. Но не стоит пускаться и в другую крайность - нельзя оставлять продукцию у батарей, электрических обогревателей и розеток.

Использовать пиротехническую продукцию можно только на улице в безветренную погоду. Ни в коем случае нельзя бросать петарды под ноги, направлять ракеты на людей. Запускать фейерверки можно на пустых площадках, где до ближайшего здания, машины или человека не меньше 15 метров. После поджога петарду нужно немедленно бросить как можно дальше. Если запускаете ракетницу, фейерверк или аналогичные пиротехнические средства, то не торопитесь. Сначала хорошо установите их в горизонтальном положении, утрамбовав в снег на высоту не менее 2/3 высоты коробки. Иначе праздник может превратиться в трагедию.