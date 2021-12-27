«Высший пилотаж музыки!»: россияне в соцсетях обсуждают церемонию «Золотой Граммофон»

Фото: пресс-служба РМГ

Трансляция масштабного события в мире отечественной музыки — XXVI Церемонии вручения Национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон» — подарила телезрителям массу положительных эмоций, о чём они рассказали в социальных сетях.

Восторженные зрители, которым посчастливилось вживую увидеть концертные номера, не скупясь на эмоции рассказали о своих впечатлениях.

Так же на просторах Сети появилось множество комментариев зрителей, они выразили благодарность участникам и организаторам за зрелищное шоу, на котором увидели «высший пилотаж» от музыкантов.

«Большое спасибо за такой концерт! Я потрясён таким собранием большого количества талантливых людей в одном месте!»;

«Артисты перенесли нас в удивительную музыкальную вселенную. Спасибо организаторам и участникам», — написали пользователи.

Фурор среди зрителей в зале и возле экранов вызвало и «долгожданное возвращение» — воссоединение рок-группы «Земляне» с её отцами-основателями, Владимиром Киселёвым и Игорем Романовым. Вместе с «золотым составом» коллектива выступил композитор Юрий Антонов, солировавший в шлягере «Поверь в мечту», играя также партию на рояле.

«Такие песни не потеряют актуальности никогда»;

Особенно трогательным моментом церемонии поделилась в своём Telegram-канале журналист, блогер, Юлия Витязева. Знаменитая российская исполнительница МакSим вышла на сцену Большого Кремлёвского дворца вместе с медиками, совершившими чудо этим летом, помогая ей справиться с серьёзной болезнью.

«Зал аплодировал стоя! Весь! Стоя! Всем настоящим врачам, которые уже второй год просто делают то, что должны…», — поделилась впечатлениями Юлия Витязева.