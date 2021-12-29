Как работают городские службы в новогодние праздники в Москве 2021 - 2022: Метро, пункты вакцинации и тестирования на COVID, парковки

Традиционно накануне новогодних праздников городские службы, в том числе метро, переходят на усиленный режим работы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Традиционно накануне новогодних праздников городские службы переходят на усиленный режим работы. Коммунальщики, медики, транспортники, полиция и другие оперативные сотрудники дежурят по временному расписанию - см. ниже.

Внимание! Информация обновляется, актуальный график можно будет посмотреть в ближайшие дни на портале мэра Москвы mos.ru.

ТРАНСПОРТ

Проезд на метро, МЦК и в наземке будет бесплатным с 20.00 31 декабря до 6.00 1 января.

1. Метро и МЦК

- всю ночь с 31 декабря на 1 января работают без перерыва;

- в рождественскую ночь с 6 на 7 января — до 2.00.

2. МЦД

- продлит работу в новогоднюю ночь до 2.30.

3. Наземка

- в ночь с 31 декабря на 1 января курсируют 157 маршрутов. При этом 66 маршрутов - всю ночь. Ещё 91 маршрут продлили до 3.30;

- в рождественскую ночь некоторые маршруты наземки продлят до 3.30 ночи (подробнее - на сайте Мосгортранса).

4. Электрички

- 30 декабря - по расписанию пятницы;

- 31 декабря, с 1 по 8 января включительно - по расписанию субботы;

- 9 января – по расписанию воскресенья;

- 10 января – по расписанию понедельника.

В ночь с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января поезда будут ходить до 2.00.

Кроме того, в новогодние праздники некоторые электропоезда и экспрессы поменяют маршрут и расписание.

Уточнить время отправления и прибытия поездов можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте РЖД (rzd.ru) в и мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

5. Парковки

С 31 декабря по 8 января уличные парковки будут бесплатными. А 9 января они работают по графику воскресенья. То есть оплачиваются только стоянки в тех местах, где действует повышенный тариф.

МЕДИЦИНА

1. Для взрослых

Поликлиники:

- с 31 декабря по 9 января включительно – прием пациентов по графику праздничного дежурства с 9.00 до 16.00; помощь на дому с 8.00 до 20.00, прием вызовов до 19.30.

Амбулаторно-поликлинические КТ-центры - круглосуточно.

Травмпункты – с 31 декабря по 9 января включительно по графикам работы поликлиник (в часы работы поликлиник или круглосуточно).

Кабинеты ПЦР- и ИФА-диагностики на COVID, пункты вакцинации в поликлиниках - со 2 по 9 января включительно в часы работы поликлиник.

Мобильные прививочные бригады против COVID, пункты экспресс-тестирования на COVID - 31 декабря, со 2 по 9 января включительно с 11.00 до 18.00.

2. Для детей

Поликлиники:

- с 31 декабря по 9 января включительно – прием пациентов по графику праздничного дежурства с 9.00 до 15.00; помощь на дому с 9.00 до 15.00; прием вызовов до 14.30.

Травматологические отделения детских поликлиник - с 8.00 до 22.00 ежедневно.

ПЕНСИИ

Городские доплаты к пенсиям, пособия и другие социальные выплаты в январе 2022 года будут выдавать через отделения почтовой связи с 3 по 18 января.

При этом их доставка в «старой» Москве намечена на такие дни:

- 3 и 4 января - по обычному графику;

- 5 января - за 5 и 7 января;

- 6 января - за 6 и 9 января;

- 8, 10-13 января - по обычному графику;

- 14 января - за 14 и 16 января;

- 15, 17 и 18 января - по обычному графику.

А в Новой Москве пособия принесут:

- 3 января - за 4 января;

- 4 января - за 5 января;

- 5 января - за 6 января;

- 6 января - за 7 января;

- 8 января - за 8 и 9 января;

- 10-13 января - по обычному графику;

- 14 января - за 14 и 16 января;

- 15, 17 и 18 января - по обычному графику.

ПОЧТА

- 31 декабря - почтовые отделения по всей столице работают по графику воскресенья, кроме круглосуточных отделений (101000, 107241, 121099), которые будут принимать клиентов до 21.00. Круглосуточные отделения вновь откроются 1 января в 10.00;

- 1, 2 и 7 января - выходные для всех остальных отделений. В эти дни почтальоны не будут разносить письма, извещения, периодику и др.;

- с 3 по 6 января, 8 и 9 января все почтовые отделения будут работать по обычному графику.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В новогоднюю ночь в центре Москвы будут дежурить около 2000 полицейских и 1500 представителей Росгвардии. В остальные праздничные дни с 1 января по 9 января — ежедневно около 1,1 тысячи сотрудников полиции и Росгвардии.

На все новогодние праздники увеличат штат дежурных смен служб безопасности на транспорте, особенно в метро, МЦК, МЦД и на автовокзалах. Им будут помогать полицейские кинологи со служебными собаками. На дорогах за порядком станут следить в том числе и экипажи «Дорожного патруля» ЦОДД.

Помимо этого, коммунальные службы в праздничные дни будут работать в усиленном режиме.

ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ

1. Оперативные линии

Для владельцев домашних телефонов: пожарная охрана – 01, полиция – 02, скорая медицинская помощь – 03, газовая служба - 04, психологическая помощь (бесплатно и круглосуточно) – 051.

С мобильников операторов МТС, «МегаФон» или «Билайн»: 112 – единый телефон пожарной охраны, спасателей, полиции, «Скорой помощи», службы газа.

2. Единая диспетчерская служба (ЕДС) Москвы — (495) 539-53-53 (круглосуточно, по вопросам аварийных ситуаций в жилых домах).

3. «Горячая линия» по вопросам ритуального обслуживания (бесплатно и круглосуточно) - (499) 610-00-00.

4. «Горячая линия» по обслуживанию и работе лифтов:

- Мослифт - (499) 755-01-01;

- Мос Отис - 8-800-200-68-47.

5. Единый контакт-центр «Московский паркинг» - (495) 539-54-54 или с мобильника на короткий номер 3210 (бесплатно для абонентов Билайна, МТС, Мегафона и TELE2).

6. «Горячая линия» Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве — (495) 870-45-09 (ежедневно, с 8.00 до 21.00).

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