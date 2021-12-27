В Западном Дегунино новые квартиры получат 9,6 тысячи москвичей-участников реновации

Настоящим подарком к Новому году для участников реновации в Западном Дегунино стали квартиры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Настоящим подарком к Новому году для участников реновации в Западном Дегунино стали квартиры. В этом году началось заселение двух домов-новостроек - на Ангарской и Базовской улицах. Сегодня, 27 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел многоэтажку для переселенцев на Ангарской улице, 33А.

«В этом году построили по программе реновации миллион квадратных метров жилья, это большой уже объем, и каждый год он будет увеличиваться, - сказал Собянин. - Когда заканчиваются утвержденные стартовые площадки, мы сносим старые пятиэтажки, и на их месте разворачивается большой фронт работ. Потому что самое сложное, самое проблемное - это выбрать стартовую площадку, чтобы построить дом, поскольку кругом уже все застроено. Я представляю, какое неудобство это доставляет жителям домов, которые не попали под программу реновации, ведь под их окнами идет стройка. Но все проходит, в дальнейшем это будет благоустроенный хороший район. Построим дополнительные школы, детские сады».

Напомним, в Западном Дегунино в реновации сегодня участвуют 45 домов. В просторные квартиры с ремонтом «под ключ» должны переехать 9,6 тысячи человек. Для новых домов в районе подобрали шесть стартовых площадок. По четырём из них ведется строительство и проектирование.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Жилой дом в 15 этажей с подземным паркингом на Ангарской улице построен по индивидуальному проекту.

Фасад украшен искусственным камнем «под кирпич». При этом облицовка первых этажей - в более тёмном цвете, чем верхних.

Лоджии и балконы застеклены. Для каждой квартиры - металлическая корзина для кондиционера.

В новостройке:

- 112 квартир, в том числе 28 однокомнатных, 60 двухкомнатных и 24 трёхкомнатных;

- подземный паркинг на 37 машиномест, в который можно спуститься на лифте непосредственно со своего этажа. Жители дома могут купить места со скидкой 40%;

- нежилой первый этаж с витражным остеклением - под офисы, технические помещения, комнату консьержа, место для хранения уборочного инвентаря и почтовые ящики;

- «умные» общедомовые и поквартирные счетчики холодной и горячей воды, тепла, электричества с возможностью автоматической передачи данных в городские информационные системы. Это поможет уменьшить затраты на эксплуатацию дома и коммунальные платежи.

ЦИФРЫ

В программе реновации в Москве участвуют 5 175 домов – около 350 тысяч квартир. В них живет порядка 1 миллиона человек.

Сейчас идёт или завершилось переселение жителей 421 дома в 149 домов-новостроек. Всего переселяется 69,7 тысячи жителей. Из них в новые квартиры уже переехали 47,6 тысячи человек.

Для программы подобрали 534 стартовые площадки всего на 8,5 миллиона квадратных метров жилья. Они находятся во всех округах города, максимально близко к сносимым пятиэтажкам.

В разных округах столица уже построено 169 новых жилых домов общей площадью 2,1 миллиона «квадратов». При этом проектируются и строятся 344 домов общей площадью 6,1 миллиона квадратных метров.