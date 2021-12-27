В Орехово-Зуеве трагически погиб 4-месячный младенец

Сейчас по данному факту проводится проверка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трагедия произошла в подмосковном Орехово-Зуево. Недавно ночью на телефон экстренных служб позвонил взволнованный мужчина, он сообщил, что проснулся и обнаружил что его 4-месячный сын не дышит. На место сразу направили наряд скрой помощи, но прибывшие в квартиру медики уже ничем не могли помочь малышу. Они лишь констатировали смерть. О случившемся сообщили в полицию.

Вскоре в квартиру прибыли оперативники, они осмотрели место происшествия и опросили родителей погибшего мальчика: 37-летних Александра (имя изменено) и Елену (имя изменено). Отец рассказал, что ночью проснулся на плач ребёнка, его супруга продолжала спать. Тогда Александр самостоятельно накормил сына смесью и уложил спать на кровать между собой и супругой. Мальчик успокоился и быстро заснул. Мужчина тоже быстро провалился в сон. Когда в следующий раз Александр проснулся, он обратил внимание, что его сын не подаёт признаков жизни. Он попытался разбудить младенца, но тщетно. Тогда мужчина вызвал скорую.

— В 5.45 утра в квартире на улице Бугрова было обнаружено тело 4-месячного младенца без внешних признаков насильственной смерти. Труп был направлен на судебно-медицинское исследование для определения причины смерти, — сообщил источник kp.ru

Сейчас по данному факту проводится проверка.