Из-за нехватки машин такси в праздники вырастет цена поездок — Дептранс Москвы попросил агрегаторы не поднимать стоимость

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Последнюю декаду декабря Москва уже традиционно замирает в пробках. Заторы на дорогах исчезают лишь на ночь. Традиционно возрастает спрос на такси — горожане спешат по делам, отправляются на предпраздничные мероприятия и магазины. Вслед за количеством вызовов растет и цена поездок. Департамент транспорта Москвы в своем telegram-канале рассказал, что попросил крупные агрегаторы напоминать пассажирам о повышающих коэффициентах.

— Спрос на поездки в преддверии праздников растет, а число машин и водителей, к сожалению, нет. Это и есть основная причина, почему в острый момент спроса цены на такси увеличиваются, — сообщили в пресс-службе сервиса Яндекс.Такси. — При этом базовые тарифы мы меняем крайне редко, обычно раз в два-три года.

В компании отметили, что сервис регулярно рассказывает клиентам, когда повышенный спрос может повлиять на стоимость поездки.

— Во-первых, предупреждение о цене появляется еще до того, как клиент подтверждает вызов и садится в машину. Во время поездки стоимость не меняется. Во-вторых, в особенно сложные для города дни, когда пробки показывают 9 и 10 баллов, мы предупреждаем пользователей, что машина может ехать дольше обычного, и в таком случае лучше пересесть на общественный транспорт.