Трех человек со множеством ножевых ранений нашли в квартире под Москвой

В квартире, где произошла поножовщина, работают следователи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранним утром в одну из больниц подмосковного Ногинска доставили трех человек с ножевыми ранениями: двух мужчин и одну девушку. Последнюю сразу же отправили на операцию. У пострадавшей были тяжелые ранения шеи и рук. Девушка потеряла много крови, операция длилась долго, но врачам всё же удалось её спасти. Пострадавшим мужчинам также провели срочные операции. Дежурные врачи сообщили в полицию о нескольких пациентах с серьезными ранениями, которых каретой скорой помощи доставили из одной квартиры в Ногинске.

— В полицию поступило сообщение из больницы о том, что в 7.17 утра бригадой скорой помощи были доставлены и госпитализированы 25-летний Сергей В.* с диагнозом проникающее колото-резаное ранение грудной клетки, 26-летний Виктор К.* с колото-резаными ранами обоих предплечий и 24-летняя Ирина В.* с множественными резаными ранами шеи и верхних конечностей. После операции они неконтактны, находятся в бессознательном состоянии, — сообщил источник kp.ru.

Сейчас полицейским остаётся только ждать, когда пациенты очнутся и смогут рассказать, что же с ними случилось в ту роковую ночь и кто именно нанес им такие серьезные травмы. В квартире на улице Инициативная в Ногинске, где произошла поножовщина, работают следователи, однако подозреваемых в совершении преступления пока установить не удалось.

*Имена изменены