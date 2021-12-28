В Москве на народные деньги купили 1000-й электробус

Это уже 400 экоавтобус, купленный на средства от «зеленых» облигаций Фото: Андрей АБРАМОВ

Пятерка свеженьких электробусов взирает на утренний город со смотровой площадки на Воробьевых горах. 27 декабря в Москве показали очередную партию чудо-автобусов, в которых движок работает от аккумулятора. Внутри и снаружи ничего принципиально нового: такой же тихий ход без дребеззжаний и рыка мотора, в салоне не холодно и не жарко. Разве что новогодние шарики и мишура болтаются. Новое здесь по части идеологической.

— Как и обещал Мэр Москвы, в 2021 году город получил 1000-й электробус, собранный ПАО «КАМАЗ» на московском заводе СВАРЗ. Это уже 400 экоавтобус, купленный на средства от «зеленых» облигаций. Благодаря экологичному транспорту за три года выбросы загрязняющих веществ на улицах, где он работает, снизились на более 600 тонн, – рассказал руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Как и обещал Мэр Москвы, в 2021 году город получил 1000-й электробус Фото: Андрей АБРАМОВ

Всю последнюю партию электробусов купили на народные инвесторские деньги. Минувшей весной Москва выпустила ценные бумаги на 70 млрд рублей. Купить их мог любой: от биржевого профи до новичка-дилетанта, кто просто интересуется финансовыми рынками. Выплачивать купоны по облигациям будут на протяжении семи лет, а пока на инвестированные деньги закупают электробусы и строят Большую кольцевую линию подземки. Поэтому облигации и назвали «зелеными»: средства пускают на экоугодное дело.

— Спрос на облигации высокий. Ставки по ним выше, чем по банковским депозитам (7,38% годовых, — прим.ред.) и стопроцентная гарантия возврата. Мы обязуемся в любой момент выкупить облигацию по номиналу. В середине следующего году планируем вернуться к этой теме. Пока ситуация на финансовом рынке не очень стабильная. Объем выпуска будет до пяти миллиардов рублей, а ставка будет зависеть от ситуации на рынке, — рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Следующие три месяца на дорогах Москвы будут курсировать три брендированных в стилистике «зеленых» облигаций электробуса. Маршруты 297 и с538. На них зеленый лесок в котором беззаботно летают квадрокоптеры. Такая вот шутка юмора.

К слову, сейчас в электробусах все же используют дизель — от него запускается печка. Но заливают не обычную солярку, а биодизель — топливо на основе рапсового масла. В следующем году электробусов избавятся от дизельных печей. Им на замену поставят ноу-хау систему: летом она работает от штатного аккумулятора электробуса в режиме кондиционера, а зимой при температурах до -10 градусов не требует подключения дизельной горелки. По принципу теплового насоса она отбирает тепло из окружающей среды и аккумулирует его для обогрева.

Всю последнюю партию электробусов купили на народные инвесторские деньги Фото: Андрей АБРАМОВ

В следующем году парк Москвы вырастет еще на 500 электробусов. В салоны новых машин добавят меняющуюся подсветку. Утром холодных тонов, а вечером теплых. Синий цвет заставляет организм подавлять выработку гормона мелатонина — от него хочется спать. Ну а вечером по дороге домой в электробусе залитым теплым светом, можно и прикорнуть.