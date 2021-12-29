Погода в Москве в 29 декабря — 3 января: Синоптики обещают оттепель и возвращение морозов

Днём 31 декабря и в новогоднюю ночь жителей Москвы и области ждёт лёгкий морозец, -3…-8 градусов, и небольшой снег. Идеальная погода для зимнего праздника! Фото: Евгения ГУСЕВА

Финальные рабочие дни уходящего 2021 года в Москве будут морозными и снежными - собственно, как и весь декабрь. В среду и четверг, 29 и 30 декабря, по ночам до -15 градусов, днём около -10, будет сыпать небольшой снег.

Погода начнёт меняться 31 декабря, предупреждают синоптики Московского метеобюро. Циклоны с Норвежского моря принесут потепление. Днём 31 декабря и в новогоднюю ночь жителей Москвы и области ждёт лёгкий морозец, -3…-8 градусов, и небольшой снег. Идеальная погода для зимнего праздника! Гулять, кататься с горки и запускать фейерверки при такой температуре комфортнее, чем в лютый мороз, и уж точно приятнее, чем в слякоть.

Днём 1 января - почти оттепель, 0…-5 градусов. Но это ненадолго, судя по прогнозам Гидрометцентра России: уже в ночь на 2 января подморозит до -9, днём -2…-7 градусов. С 3 января вернётся 15-градусным ночные холода, днём на градусниках -4…-9. И практически каждый день - небольшой снег.

Примерно таким же будет и весь январь 2022, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Неровным, с перепадами температуры. И «голубоватым» - этот эпитет выбран потому, что бледно-голубым цветом на прогностических картах обозначают погоду, которая чуть холоднее климатической нормы.