Московские тигры: где сделать фото на удачу с символом 2022 года

Делаем фото на удачу с символом 2022 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наступающий 2022 год пройдет под наблюдением Голубого Водяного тигра. В столичном регионе это величественное животное не обитает, но встретить хищника можно в зоопарке, а еще в виде скульптуры на Мясницкой улице и арт-объектов в торговых центрах.

Астрологи говорят, что Год тигра пробудит во многих людях оптимизм и целеустремленность, заставляя двигаться быстрее к своим мечтам. kp.ru предлагает сделать на удачу фотографии с московскими тиграми.

Степан из зоопарка

Увидеть живого тигра можно в Московском зоопарке. Новый обитатель – шестилетний тигр по кличке Степан – появился на экспозиции «Остров зверей» (на новой территории зоосада) всего 2,5 месяца назад. Осенью ему нравилось купаться в бассейне, а сейчас – играть с конусами и бегать по сугробам.

Тигр Степан любит играть с цветными конусами Фото: Михаил ФРОЛОВ

- В день Степан съедает около 12 килограммов мяса, в холодное время года размер порции увеличивается. Он ест говядину, конину, крольчатину, индейку и курятину. Один раз в неделю Степану устраивают разгрузочный день, как правило, по вторникам, - рассказывает Игорь Анпилов, зоотехник Московского зоопарка.

- Зачем?

- Чтобы животное почувствовало естественные условия обитания. Ведь тигров к дикой охоте мотивирует именно голод.

Тигр Степан попал в столичный зоопарк из Великого Устюга – так что символ 2022 года уже знаком с главным Дедом Морозом. А в усадьбе зимнего волшебника тигр оказался после того, как его изъяли у контрабандистов. Зоологи выяснили, что он гибрид амурского и суматранского тигров. В московском зоопарке Степан быстро адаптировался и киперы нашли с ним взаимопонимание.

- Если тигр фыркает – это означает, что он выражает дружелюбие. Так что не следует пугаться таких звуков из вольера, - говорит Игорь Анпилов.

Адрес: Большая Грузинская, 1. Станция метро «Баррикадная».

Фото с живым тигром – легко. Идите в Московский зоопарк Фото: Михаил ФРОЛОВ

Три тигра в сине-золотой рамке

Вход столичного зоопарка украсили скульптурами трех тигров в сине-золотой рамке. Сами скульптуры выполнены в натуральную величину, они в золотом цвете.

Адрес: Большая Грузинская, 1. Станция метро «Баррикадная».

Золотые тигры на входе Московского зоопарка Фото: Михаил ФРОЛОВ

Играющие тигрята

Милая и задорная скульптура тигрят находится на Мясницкой улице перед штаб-квартирой центра «Амурский тигр». Появилась она здесь в 2017 году - в день 172-летия Русского географического общества.

Скульптура «Играющие тигрята» появилась на Мясницкой в 2017 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Скульптура «Играющие тигрята» вдохновлена реальной историей, когда в одном из заповедников Дальнего Востока молодые тигрята впервые встретили лесного ежика. Животные выполнены из бронзы в натуральную величину. Каждый тигренок весит 150 кг. И тут интересный вопрос: а сколько весит ежик? Скульптурный – около 20 кг.

Адрес: Мясницкая улица, 40 строение 4. Станция метро «Чистые пруды».

Тигрята выполнены в реальном размере. Девушки решили сделать фото на память Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полосатые арт-объекты возле «Москва-Сити»

Возле башен «Москва-Сити» впервые появился каток, а рядом и три арт-объекта в виде амурских тигров. Скульптуры будут украшать территорию до конца января, как и 9-метровые новогодние елки.

Адрес: Краснопресненская набережная, 12. Станция метро «Выставочная».

Тигры возле «Москва-Сити». Фото: Департамент транспорта Москвы

Водяной тигр возле Кремля

Две скульптуры символа наступающего Нового года – Голубого Водяного тигра – установлены в Торговой галерее Seasons. Любой желающий может сделать фотографии с арт-объектами. А также поучаствовать во флешмобе «Сделать фото с тигром и елкой».

Адрес: Охотный ряд, 2. Станция метро «Охотный ряд».

Голубой Водяной тигр установлен в Торговой галерее Seasons Фото: Алиса ТИТКО

Ловите тигра в метро

В столичном метро уже больше месяца курсирует тематический поезд «Дальневосточный экспресс». Внутри яркого состава можно увидеть дальневосточного тигра. Хищный зверь притаился в одном из вагонов. Ловите «Дальневосточный экспресс» на Арбатско-Покровской линии.

Адрес: на станциях Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена.