Для пожилых москвичей продлили выдачу компенсаций и подарочных наборов за вакцинацию от COVID

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Столичные власти решили продлить для пожилых москвичей срок действия программы дополнительного стимулирования вакцинации от COVID-19. Акция будет действовать еще три месяца – до 31 марта 2022 года. Такое распоряжение подписал сегодня, 29 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин.

Жители столицы старше 65 лет, которые в эти дни пройдут вакцинацию или ревакцинацию смогут получить на выбор - подарочные наборы «С заботой о здоровье» или денежную компенсацию в 10 тысяч рублей.

Напомним, в набор входят тонометр, медицинские маски, прибор для измерения уровня кислорода в крови, витамины и многое другое для хорошего самочувствия. Несмотря на то, что акцию планируют завершить в конце марта, обратиться за получением подарочного набора можно будет до 1 июня 2022 года.

Если вакцинированному нужна выплата, тогда нужно подать заявление в любой центр социального обслуживания Москвы. С собой туда надо принести паспорт гражданина РФ, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор.

ЦИФРА

С начала акции в Москве подарочные наборы «С заботой о здоровье» получили уже 320 тысяч московских пенсионеров. При этом компенсацию взяли 325 тысяч человек.