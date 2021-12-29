Собянин: На Большой кольцевой линии метро завершилась проходка 100% тоннелей

Большое кольцо метро строится с каждым месяцем все быстрее. Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

Большое кольцо метро строится с каждым месяцем все быстрее. В начале декабря на нем открылся самый длинный участок из 10 станций от «Мневников» до «Каховской».

Сегодня, 29 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии завершения проходки последнего тоннеля Большой кольцевой линии метро – двухпутного перегонного тоннеля между станциями «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар». Кроме того, Сергей Собянин осмотрел строящуюся станцию «Кленовый бульвар».

«Сегодня историческое событие метростроения не только нашего города, но и мирового метростроения, - сказал Собянин. - Закончена проходка самого большого метрокольца в мире. В однопутном исчислении всего проложено 143 километра подземных линий. Это огромный объем. Целый город под городом. Следующий этап - обустройство оставшихся 10 станций. Надеюсь, в течение года эта большая работа будет завершена. Благодарю строителей за тот подвиг, который они совершили, проведя такую огромную, гигантскую работу».

ЧТО СДЕЛАЛИ

Тоннели Большой кольцевой линии - это система классических однопутных тоннелей и новых для Москвы двухпутных тоннелей большого диаметра. Тоннели большого диаметра проложили на двух участках - от «Мнёвников» до «Давыдково» и от «Текстильщиков» до «Кленового бульвара» и даже чуть дальше, за самой станцией.

Как отмечают специалисты, проходка тоннелей метро – сложнейший технологический процесс. На пути строителей - сложные грунты, плотно застроенные районы, узлы автомагистралей и железнодорожных путей.

Большинство тоннелей БКЛ проходят глубже других линий. Выше радиальных линий Большое кольцо идёт около станций «Петровский парк», «Каховская», «Электрозаводская», «Авиамоторная» и «Новаторская».

Всего на БКЛ - 23 пересечения с другими линиями метро и 18 пересечений с МЦД и МЦК.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На восточном участке Большой кольцевой линии метро от станции «Каширская» до станции «Нижегородская» длиной 10,7 километра сегодня строятся четыре станции - «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики».

Между станциями «Текстильщики» и «Кленовый бульвар» поезда будут ходить в большом двухпутном тоннеле диаметром 10 метров.

Станция «Кленовый бульвар» разместится в районе Нагатинский Затон вдоль Коломенской улицы у примыкания к ней Кленового бульвара. Рядом - музей-заповедник «Коломенское» с Храмом Вознесения. Поэтому станцию украсили в традиционном стиле русского зодчества. Для отделки стен взяли мрамор, гранит габбро и металлические панели на колоннах и арках. На потолке - световые перфорированные панели.

В перспективе на «Кленовом бульваре» появится пересадка на Бирюлёвскую линию метро.

ЦИФРЫ

С 2012 по 2021 годы пройдено более 143 километров тоннелей в однопутном исчислении.

В разное время на строительстве БКЛ работали 33 тоннелепроходческих щита (ТПМК), 4 из них – диаметром 10 метров.

РЕКОРДЫ

Благодаря масштабному проекту БКЛ 18 марта 2020 года в Москве был зафиксирован мировой рекорд Гиннесса по самому большому количеству тоннелепроходческих комплексов, работающих одновременно на строительстве метро – 23 щита, из них 13 – на Большой кольцевой линии. Предыдущий мировой рекорд был установлен в Катаре в 2015 г. (20 ТПМК одновременно).

Ещё важный факт - тоннели БКЛ проходят под пятью реками и каналом в открытом русле:

- под Москва-рекой на перегонах «Нагатинский Затон-Печатники» и «Терехово-Кунцевская»;

- под рекой Таракановкой на перегонах «Хорошевская-Народное Ополчение» и «Хорошевская-Шелепиха»;

- под рекой Яузой между «Сокольниками» и «Электрозаводской»;

- под рекой Нищенкой между «Авиамоторной» и «Нижегородской»;

- под каналом «Карамышевское спрямление» на перегоне «Терехово-Народное Ополчение».

Самые глубокие тоннели проходят на участке от «Савеловской» до «Электрозаводской».

Самой глубокой станцией БКЛ станет «Марьина Роща» – глубина тоннеля более 70 метров.