Экономия и комфорт в одном флаконе: что изменили за год принятые стандарты жилой застройки в Подмосковье

Год назад в Московской области утвердили документ с названием «Стандарты качества жилого помещения и комфортности проживания на территории Московской области». Коснутся они и тех, кто планирует приобретать жилье в новостройках, и тех, кто эти вопросы давно решил. И вот почему.

Разработчиком стандартов выступила Мособлархитектура. Единый свод правил регламентирует, как должны выглядеть современные дома, чтобы жить было комфортно и в них, и по соседству с ними.

- Мы часто ностальгируем по прошлому, по существовавшим прежде жестким правилам и СНИПам, забывая при этом, что жизнь идет вперед. Теперь необходимо решать вопросы качества жилья только в прямой увязке с формированием комфортной среды и обеспечением людей всей социальной инфраструктурой, транспортной доступностью, - говорит народный архитектор РФ, президент Союза архитекторов России и Союза московских архитекторов Николай Шумаков.

Это значит, что теперь в Московской области будут строиться только те дома, которые соответствуют всем требованиям безопасности, имеют современные планировочные решения, светлые и удобные подъезды, привлекательные фасады и высокое качество благоустройства.

Обязательное условие – подъезды без ступеней, лестниц и пандусов. В вестибюлях должны быть колясочные, для удобства хранения детского транспорта, и консьерж. Эстетический внешний вид обеспечат высокие потолки (не менее 4,2 м), «прозрачные» входные группы и максимальное остекление. За безопасность будут отвечать системы видеонаблюдения, а за комфорт – разместившиеся на нежилых первых этажах магазины, кафе, предприятия бытового обслуживания.

В доме никакого мусоропровода – это источник антисанитарии, во дворе – никаких машин (это приоритет), а вместо этого - озеленение, освещение, детские и спортивные площадки.

- Для потребителя это плюс с точки зрения качества проектов, это шаг вперед по поднятию минимального уровня для новых ЖК, чтобы они отличались в лучшую сторону от старого фонда и не появлялось домов, где есть только студии по 15 кв.м.Для девелоперов эти стандарты создают определенные вызовы – их надо обязательно учитывать при проектировании, но если девелопер готовит продукт, который будет конкурировать за клиента не только своей ценой, но и качеством на долгие годы, то тогда эти стандарты гармонично вписываются в концепции современных проектов. Поэтому, опять же, появление таких нормативов носит положительный эффект для конкуренции и для уровня жизни в целом, - говорит kp.ru Роман Родионцев, директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet.

Объективная реальность такова, что купить жилье в Москве для среднестатистического россиянина проблематично, в среднем однокомнатная квартира обходится в 9,4 млн рублей, двухкомнатные стартуют от 12 млн, а трехкомнатные – от 18 млн руб. Постепенно те, кто мечтал иметь столичную прописку, перебираются в ближайшее Подмосковье, где пока еще можно на более выгодных условиях купить собственные квадратные метры.

- Все больше людей выбирает Подмосковье и на это есть ряд причин. Уровень цен, как правило, ниже, транспортная доступность с каждым годом улучшается, появляются новые маршруты, МЦД. А инфраструктура в крупных ЖК Подмосковья не уступает уровню Москвы, некоторые комплексы позиционируют себя как «город в городе». Еще один неоспоримый плюс – это экология. За пределами МКАД дела с этими вопросами обстоят лучше. Плюс в области есть малоэтажная застройка, в таких домах жить комфортнее, - рассказывает Роман Родионцев.

Популярны локации вдоль Каширского шоссе, а также Красногорск. Здесь все еще можно найти жилье в пределах 5 – 7 миллионов рублей.

А с учетом принятых стандартов строительства жизнь в таком доме будет комфортной и удобной.

Так что же представляет из себя ЖК, построенный по современным стандартам, основной принцип которых – качество, доступное всем. Так ли в реальности хорошо, как на бумаге?

В Красногорске, в 4 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе, на пересечении с Ильинским шоссе, возводится ЖК «Ильинойс».Застройщик - ГК «Гранель». Пока дом не сдан, он находится на стадии строительства, но возвести его обещают уже в 2024 году.

Красногорск давно стал центром притяжения Московской области, это один из крупнейших городов региона, примыкающий к столице с северо-запада.Жилье здесь пользуется большим спросом и большинство новостроек либо уже введены в эксплуатацию, либо находятся на завершающих стадиях реализации, выбор жилья в них уже не велик. К моменту выхода на рынок проекта «Ильинойс» в локации сформировался отложенный спрос. Это значит, что объект будет пользоваться большой популярностью, а спрос, как известно, подстегивает цены, но о них скажем чуть позже.

Раз, два, три, и снаружи и внутри

ЖК представляет собой три монолитных жилых дома с подземными паркингами и объектами инфраструктуры –с двумя детскими садами на 450 детишек и новым учебным корпусом к существующей школе.

Еще на этапе разработки комплекса (проект разработан ООО «Спектр» с привлечением известного архитектурного бюро GAFA Architects) был учтен документ о стандартах, что станет дополнительной гарантией для жителей.

Акцент сделан на безбарьерную среду, как раз тот важный пункт, о чем говорится в документе. В домах спроектированы просторные входные группы с колясочными и помещениями для консьержа. На первых этажах зданий будут расположены магазины, объекты сферы услуг.

Дворы закрыты для машин – такие проекты по стандартам являются приоритетными. Куда же девать авто? Для них в стилобатной части каждого жилого дома имеются подземные паркинги, в которые можно будет спуститься на лифте. Также в шаговой доступности планируется возведение отдельно стоящих паркингов.

Соседствовать с транспортом во дворе не придется, вместо этого для жителей разобьют мини-сады с газонами, цветниками, деревьями и кустарниками. Двор спланируют по зонам, чтобы было место для отдыха (появятся столы для пикника), занятий спортом (теннисный стол, тренажеры), веселых игр (площадки под разный детский возраст).

Находиться в ЖК будет комфортно не только тем, кто здесь живет, но и соседям. Хотя бы потому, что на дома приятно посмотреть. Как говорят создатели проекта, за основу они взяли природу, поэтому и каждый дом получил свой символичный цвет. Голубой корпус будет символом неба и воды; золотой – солнца и осеннего леса; зеленый - летней травы.

И в поликлинику, и в парк, и в ТЦ

По новым правилам, жилье должно вписываться в инфраструктуру так, чтобы все было под рукой и в доступности, поэтому у девелоперов теперь прибавилось головной боли – место для возведения будущего ЖК нужно выбирать особенно тщательно. Чтобы поблизости были школа, детский сад, поликлиника, магазины. Считаем, сколько займет дорога от «Ильинойса» до социальных объектов: до школы № 12 – не более десяти минут пешком. Плюс минус десять минут до двух детских садиков, до поликлиники придется идти в среднем 12 минут. Небольшие магазины «Пятерочка», «Лента», аптеки, салоны красоты у дома. А вот до гипермаркетов придется ехать: «Рига Молл» - 3,8 км, а до «Глобуса» и «Леруа Мерлен» - 3 км. На машине совсем рядом, но тут как повезет, московские пробки никто не отменял.

С бытовым комфортом все в порядке, стандарты соблюдены. А как с досугом? Его тоже есть где провести. За 15-20 минут можно дойти до поймы Москвы-реки, а там посидеть в ресторанчике или выпить кофе, прогуливаясь по набережной.

Для любителей активных развлечений летом доступны лодки и катера, водные лыжи и вейки, катамараны, пляжный волейбол, футбол, бадминтон, настольный теннис, безопасная детская зона для купания, наземные и водные горки.

Неподалеку лучшая точка на карте Подмосковья - живописная бухта со знаменитым песчаным пляжем «Рублево».

Хочу на метро, хочу на автобусе

Еще одно важное требование – возможность добраться до дома из любой точки. Желательно, чтобы жильцы имели выбор и могли пользоваться разными видами транспорта, а не стоять по полчаса на остановке, ожидая единственный автобус.

В случае с нашим объектом, в пешей доступности станции МЦД-2 «Красногорская» и «Павшино». На проходящих автобусах можно за 20 минут добраться до метро «Тушинская», «Строгино» или «Мякинино». На автомобиле до МКАД всего 5 мин.В будущем поблизости от ЖК откроют новую станцию метро Рублево-Архангельской ветки.

Цена вопроса

Как мы уже оговорили, цены на жилье в Москве и ближайшем Подмосковье сильно отличаются. В «Ильинойсе» стоимость квартир начинаются от 5,1 млн рублей. По мнению экспертов, стартовые цены в ЖК были на 4,3% ниже, чем в среднем по локации.

Не нужно быть экспертом, чтобы знать: по мере строительства объекта ценник растет. Прайс от котлована до сдачи дома может прибавить до 50 %. Привлекательность вложений в недвижимость сохраняется вне зависимости от колебаний экономической конъюнктуры.