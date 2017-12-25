В Подмосковье в салоне сотовой связи задержали грабителя с пистолетом
В Подмосковье стражи порядка задержали с поличным грабителя, который ворвался в салон сотовой связи. Инцидент произошел в Щелковском районе.
Сообщается, что на пульт дежурного поступил сигнал о многократном срабатывании тревожной кнопки в салоне на Талсинской улице. Сотрудники Росгвардии оперативно отреагировали на вызов и успели застать преступника на месте происшествия.
«Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии обнаружили в помещении мужчину, который угрожал продавцу предметом, напоминающим пистолет, и требовал отдать ему дневную выручку. Росгвардейцы задержали злоумышленника и передали его следственно-оперативной группе», - цитирует сообщение пресс-службы ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Отметим, что задержанным оказался 21-летним жителем Смоленской области. На молодого человека уже заведено уголовное дело. Ранее задержанный к уголовной ответственности не привлекался.