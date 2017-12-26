2017-12-26T11:59:11+03:00
Новый год 2018

В новогодние праздники в Москве около 80 музеев будут работать бесплатно

Посетить выставки и тематические мероприятия без билета можно будет со 2 по 7 января
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве в период со 2 по 7 января бесплатно будут работать 77 городских музеев. Во время праздничных каникул москвичи и гости города смогут посетить ряд выставок и специальных новогодних программ без приобретения билета.

«Новогодние каникулы – отличный шанс успеть посетить не только нашумевшие проекты 2017 года, но и новые, премьерные тематические выставки Москвы. К тому же многие площадки подготовили особые праздничные программы для посетителей», - цитирует сообщение Департамента культуры сайт телеканала «Звезда».

Так, в праздничные каникулы москвичи смогут попасть на выставку в Новом Манеже "Необъятный Рязанов", посвященную 90-летию режиссера. А в Музее М.И. Цветаевой будет идти выставка "Где мой дом?", приуроченная к 125-летию поэтессы. Из тематических мероприятий в городе запланированы выставка "Зимний калейдоскоп" и экспозиция "Москва рождественская", передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на портал мэра города.

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