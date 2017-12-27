На юге Москвы загорелся автосервис

27 Дек. 18:01 2017-12-27T18:01:49+03:00

Во время пожара в металлическом ангаре взрывались газовые баллоны

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Сообщение о пожаре по адресу Нагорный проезд, дом 10 на пульт дежурного спасателя поступило в четыре часа дня 27 декабря. Загорелся автосервис, расположенный в 2-этажном металлическом здании. Темный дым устремлялся вверх на десятки метров и стал объектом внимания у местных жителей.

Некоторые из них написали в соцсетях о том, что из автосервиса раздаются гулкие хлопки, напоминающие выстрелы. Как будто взрываются газовые баллоны.

- Площадь пожара составила 1000 квадратных метров, - рассказали «КП» в столичном управлении МЧС. - Сейчас он полностью локализован и ликвидирован. Информации о пострадавших у нас нет.

На место выехали несколько бригад медицинской помощи. Причины возгорания выясняются.