2017-12-28T12:24:08+03:00
Новый год 2018

В московских парках завершена подготовка к Новому году

В городских зонах отдыха установили 40 оригинальных елок и развесили украшения
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В столичных парках закончилась подготовка к новогодним праздникам. Зоны отдыха украсили гирляндами, декоративными фонарями, фигурами сказочных персонажей и необычными инсталляциями.

Оригинальное оформление получили "Зарядье", парк "Сокольники", парк Победы на Поклонной горе, парк Горького и "Музеон", сад "Эрмитаж" и сад имени Баумана, парк 850-летия Москвы и Измайловский парк. Помимо этого к Новому году подготовили Перовский, Бабушкинский, Таганский, Воронцовский, Лианозовский парк, "Красная Пресня", "Северное Тушино", "Фили", "Кузьминки", передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на портал мэра города.

В парках по всему городу установили 40 праздничных елок высотой от трех до тринадцати метров. А в парке Горького и вовсе установили огромную зеркальную ель весом 35 тонн. Ее высота составляет 12 метров, диаметр – шесть метров. Снаружи декоративное новогоднее дерево имеет зеркальную поверхность, а изнутри оно украшено светодиодами. В инсталляцию можно зайти, чтобы полюбоваться красотой с изнанки.

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