2017-12-29T13:20:02+03:00
Новый год 2018

В Москве перед Новым годом работает более 150 магазинов пиротехники

Жителям столицы напоминают об использовании нелегальных питард и салютов
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве перед новогодними праздниками работают 158 сертифицированных пиротехнических магазинов. Вся продукция проверена и сертифицирована сотрудниками МЧС. При этом в ведомстве предупреждают, что нелегальные питарды могут быть опасны для жизни.

«Нельзя покупать пиротехнические изделия с лотков или с рук: такие изделия должны реализовываться в специализированных магазинах, как минимум в киосках и палатках», - цитирует слова начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС по Москве Сергея Лысикова интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Помимо этого эксперт отметил, что все изделия должны сопровождаться инструкцией на русском языке, на упаковке не должно быть следов вскрытия и, конечно, особое внимание надо обращать на срок годности.

МЧС также напоминает, что продажа пиротехнических изделий лицам, не достигшим 18 лет, запрещена.

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