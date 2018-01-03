За три дня гостями праздничных гуляний на Тверской стали 2,7 млн человек

3 Янв. 2018 2018-01-03T15:42:52+03:00

На главной улице столицы состоялось более 150 представлений с участием 3500 артистов и музыкантов

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За минувшие три дня праздничные гуляния на Тверской улице Москвы посетили более 2,7 млн горожан и гостей столицы. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в своем Твиттер.

Количество гостей свидетельствует о том, что праздник удался, считает мэр. В рамках торжественных мероприятий на главной городской улице состоялось более 150 представлений с участием 3500 артистов и музыкантов.

«Спасибо всем, кто принимал участие в проведении масштабного и удивительного праздника на Тверской улице. Спасибо артистам ведущих театров, принявшим участие в представлениях на Тверской и других площадках фестиваля», - написал Собянин.

Напомним, 22 декабря в столице стартовал фестиваль «Путешествие в рождество», который продлится до 14 января на 83 площадках. С 31 декабря по 2 января Тверская улица была пешеходной: на участке длиной 2,5 км развернулся театральный, спортивный и гастрономический праздник, посвященный знаменитым сказкам, операм и балетам.