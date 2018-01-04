Для владельцев карты «Тройка» разработают программу лояльности
Для москвичей, которые предпочитают оплачивать услуги общественного транспорта с помощью карт «Тройка» разработают специальную программу лояльности. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин на своей странице в соцсети «Вконтакте».
Программа предусматривает создание системы привилегий, в том числе скидки и бонусы, которые можно будет использовать не только для передвижения по городу, но и делая покупки в магазинах, кафе, ресторанах и кинотеатрах.
Например, при предъявлении «Тройки» в партнерских торговых точках на ее бонусный счет будет возвращаться до 10% от стоимости покупки. А при каждом пополнении кошелька карты на сумму не менее 250 рублей на бонусный счет вернут 3%.
Оператора, который будет привлекать партнеров и администрировать бонусную систему, выберут в ходе открытого конкурса. Точная дата запуска программы лояльности и ее конкретные параметры объявят дополнительно.
Ожидается, что программа лояльности увеличит привлекательность карты «Тройка» и привлечет новых пассажиров.