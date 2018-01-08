Собянин отметил успехи столичных школьников на международных олимпиадах в 2017 году
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил достижения московских школьников на международных олимпиадах в прошлом году.
«В 2017 году московские школьники завоевали 14 медалей на международных олимпиадах, победили на олимпиаде мегаполисов мира», - написал градоначальник на своей странице во «ВКонтакте».
Также Собянин подчеркнул, что столичная начальная школа признана лучшей в мире по читательской грамотности, а выпускники московских школ все чаще поступают на бюджетные места в ведущие вузы. «По уровню умных технологий в школах мы обогнали Лондон, Гонконг и Нью-Йорк. Развиваем мегапроект Московская электронная школа, который делает процесс обучения современным и увлекательным», - добавил мэр.
СПРАВКА «КП»
Проект «Московская электронная школа» направлен на максимально эффективное использование IT-возможностей школы для улучшения качества образования.