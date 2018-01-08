Собянин отметил успехи столичных школьников на международных олимпиадах в 2017 году

8 Янв. 2018 2018-01-08T21:56:38+03:00

Также мэр напомнил о том, что московские младшеклассники на первом месте в мире по читательской грамотности

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Мэр Москвы Сергей Собянин отметил достижения московских школьников на международных олимпиадах в прошлом году.

«В 2017 году московские школьники завоевали 14 медалей на международных олимпиадах, победили на олимпиаде мегаполисов мира», - написал градоначальник на своей странице во «ВКонтакте».

Также Собянин подчеркнул, что столичная начальная школа признана лучшей в мире по читательской грамотности, а выпускники московских школ все чаще поступают на бюджетные места в ведущие вузы. «По уровню умных технологий в школах мы обогнали Лондон, Гонконг и Нью-Йорк. Развиваем мегапроект Московская электронная школа, который делает процесс обучения современным и увлекательным», - добавил мэр.

СПРАВКА «КП»

Проект «Московская электронная школа» направлен на максимально эффективное использование IT-возможностей школы для улучшения качества образования.