В Москве задержали женщину, стрелявшую по машинам и прохожим

9 Янв. 2018 2018-01-09T11:06:42+03:00

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Сотрудники столичной полиции задержали женщину, которая подозревается в стрельбе из пневматического оружия по прохожим и автомобилям. Инцидент произошел накануне в центре Москвы на улице Литвина-Седого.

«В минувший понедельник в полицию поступило сообщение, что на ул. Литвина-Седого, д. 2/13, стр. 3, корп. 2, А неадекватная женщина сидит в автомобиле SsangYong и стреляет по машинам и прохожим из пневматического пистолета», – цитирует сообщение пресс-службы ГУ МВД столицы сайт телеканала «Звезда».

Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали 47-летнюю владелицу автомобиля по подозрению в стрельбе. При осмотре места происшествия было установлено, что различные повреждения получили четыре машины. Информации о пострадавших в результате стрельбы не поступало.

По факту происшествия начата проверка, в настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.