Редкие фотографии Мэрилин Монро и Коко Шанель представят на выставке в Москве

9 Янв. 2018 2018-01-09T12:07:56+03:00

Также зрителям покажут закулисные снимки с «Титатника», «Мулен Руж» и «Великого Гэтсби»

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В Центре фотографии братьев Люмьер 17 января откроется выставка одного из самых известных фотографов Голливуда Дугласа Киркланда. На ней можно будет увидеть редкие снимки Мэрилин Монро и Коко Шанель.

Отмечается, что экспозиция охватит всю 60-летнюю карьеру фотографа и сфокусируется на самых ярких ее этапах. В частности, публике покажут закулисье голливудских киносъемок, которые проходили с 1960-х по 2010-е годы. Среди них "Звуки музыки", "Титаник", "Мулен Руж", "Великий Гэтсби" и многие другие, передает сайт телеканала «Звезда».

Помимо этого будет представлена серия фотографий Мэрилин Монро 1961 года, а также серия снимков о жизни и работе Коко Шанель, созданная в 1962 году.

Также увидеть на выставке можно будет фотографии Брижит Бардо, Марчелло Мастроянни, Софи Лорен, Марлен Дитрих, Мэрил Стрип, Роберта де Ниро, Джека Николсона, Леонардо Ди Каприо, Кейт Уинслет, пишет сетевое издание m24.ru со ссылкой на портал мэра города.