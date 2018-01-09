В Подмосковье задержали квартирного вора

9 Янв. 2018 2018-01-09T18:13:40+03:00

Мужчине грозит до 10 лет тюремного заключения

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Полицейские задержали в Дмитровском районе жителя Подмосковья, который подозревается в квартирных кражах. По данным следствия, мужчина ограбил дом в поселке Васнево.

В полицию обратился 56-летний пострадавший хозяин дома. Он рассказал, что в его отсутствие неизвестный проник в помещение и похитил у него деньги. Материальный ущерб составил 40 тысяч рублей.

Оперативники задержали подозреваемого - 43-летнего жителя Лобни. На него уже завели дело о краже. Теперь мужчине грозит до 10 лет тюремного заключения, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сообщается, что в настоящий момент подозреваемого уже отпустили под подписку о невыезде.

Напомним, ранее в регионе полиция задержала мошенников, которые вымогали деньги у пожилых людей. Преступники претворялись целителями и предлагали снять порчу или проклятье за внушительный гонорар.