Полиция задержала в Подмосковье квартирного вора

10 Янв. 2018 2018-01-10T12:44:35+03:00

Мужчина с подельником похитил из сейфа деньги и драгоценности

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Сотрудники полиции задержали в Подмосковье вора, который вместе с сообщником ограбил квартиру в Подольске. Двое мужчин ворвались в чужой дом и заставили хозяйку открыть сейф, в котором хранились деньги и драгоценности.

В полицию обратилась сама пострадавшая - 38-летняя местная жительница.

«Двое злоумышленников проникли в квартиру потерпевшей, где, применив физическую силу, потребовали открыть сейф, откуда похитили денежные средства и ювелирные изделия. Общая сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей», - цитирует сообщение областного главка МВД интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники установили личность одного из преступников и задержали его. Им оказался 24-летний уроженец ближнего зарубежья. При досмотре у него нашли часть похищенного. Грабителю грозит 7 лет тюрьмы.