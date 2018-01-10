Пострадавшего в ДТП ребенка эвакуировали на вертолете

10 Янв. 2018 2018-01-10T14:16:17+03:00

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Санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) доставил в больницу двухлетнего ребенка, который попал под машину на западе Москвы. Происшествие случилось в районе Солнцево, на улице Авиаторов рядом с домом номер 36. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Инцидент произошел утром в среду, 10 января. В результате ДТП пострадал двухлетний мальчик. На место происшествия немедленно прибыл вертолет спасателей. У него на борту находилась медицинская бригада. Врачи оказали ребенку первую помощь на месте и доставили получившего различные травмы малыша в городскую клинику, передает телеканал «360».

Подробности аварии не уточняются. Также не известно, потребовалась ли помощь врачей водителю, который сбил ребенка, пишет сайт «Дни.ру».