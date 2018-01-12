В Москве женщина шесть лет трудилась домработницей, но потом кинула хозяйку на 13 млн рублей

12 Янв. 2018 2018-01-12T14:26:29+03:00

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В столичном главке МВД проводят проверку по факту кражи крупной суммы денег - 236 тысяч долларов. Именно столько не досчиталась хозяйка одной из московских квартир. Шесть лет назад она наняла домработницу, чтобы та в определенные дни приходила к ней домой и делала уборку. За все это время между женщинами конфликтов не возникало. Но после очередного визита, который был в декабре, домработница пропала. Хозяйка звонила ей. А потом полезла в сейф и обнаружила, что из него исчезло 236 тысяч долларов (13,3 млн рублей).

- По предварительной версии, злоумышленница тайно сделала дубликат ключа и, дождавшись ухода хозяйки, открыла его, - сообщили «КП» в столичном управлении МВД. - Завладев деньгами, женщина скрылась в неизвестном направлении.

При этом уехать за это время домработница могла куда-угодно, потому как хозяйка квартиры пропажу обнаружила спустя две недели. Уголовное дело в полиции еще не возбудили. Проводят проверку. Информацию о краже им сообщил адвокат пострадавшей.