2018-01-18T12:42:24+03:00
Москва

На фиолетовой ветке столичного метро запустят еще 33 поезда «Москва»

К концу года подвижной состав Таганско‐Краснопресненской линии обновят на 80%
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В этом году столичная подземка запустит 33 инновационных поезда «Москва» на Таганско‐Краснопресненской линии. Таким образом планируется обновить подвижной состав фиолетовой веки на 80%.

Отмечается, что в настоящий момент парк поездов на данной ветке уже обновлен на 40%. Устаревшие составы заменили на современные и более вместительные.

«Сейчас пассажиров линии уже перевозят 33 состава нового поколения «Москва», а в 2018 году здесь введут в эксплуатацию еще столько же составов», - цитирует заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова телеканал «360».

Добавим, что 2020 году власти города планируют запустить более 100 новых поездов в столичной подземке. В составах «Москва» для безопасности пассажиров работает видеонаблюдение, а для комфорта – есть климат-контроль и USB-розетки для гаджетов. Кроме того сквозной проход между вагонами позволяет оперативно передвигаться по всему поезду, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на портал мэра города.

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