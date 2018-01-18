Тринадцать машин столкнулись в подмосковном Ступино

18 Янв. 2018 2018-01-18T13:31:46+03:00

В аварии никто не пострадал

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В городском округе Ступино в четверг, 18 января, произошло 5 аварий, участниками которых стали 13 автомобилей. Инцидент произошел на трассе «Дон».

«Авария произошла на 94–96-м километре трассы «Дон». В результате ДТП никто не пострадал. На месте сотрудники ДПС регулируют движение. Причины произошедшего устанавливаются», – цитирует сообщение ГУ МВД России по Московской области интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, что ранее подмосковном Ступино произошла еще одна авария. Пассажирская маршрутка столкнулась с легковым автомобилем, в результате ДТП пострадали три человека.

Еще одна массовая авария произошла утром в четверг в подмосковном Видном. Здесь водитель легкового автомобиля протаранил сразу 12 машин. Пострадавший в аварии нет. Самого виновника ДТП задержали стражи порядка. Оказалось, что мужчина, устроивший аварию, был в состоянии алкогольного опьянения.