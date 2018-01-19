В Татьянин день студентов пустят на столичные катки бесплатно

19 Янв. 2018 2018-01-19T13:25:24+03:00

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В Татьянин день, 25 января, вход на катки в 16 парках столицы будет бесплатным для студентов. Для того, чтобы получить льготный билет, достаточно будет предъявить студенческий, а также документ, удостоверяющий личность.

Помимо этого, в 15 городских парках посетительниц с именами Татьяна, также ждут приятные сюрпризы — им сделают скидки на вход на каток, также при предъявлении подтверждающего документа.

В акции участвуют Парк Горького, где скидки будут распространяться и на аренду коньков, сад имени Баумана, сад «Эрмитаж», Измайловский парк и другие зоны отдыха. А в парке Сокольники и вовсе в этот день бесплатно попасть на каток смогут все желающие.

В зонах отдыха, где нет катков, для девушек по имени Татьяна и студентов также пройдут различные акции. Так, в музее-заповеднике «Царицыно» посетительницы с именем Татьяна и учащиеся вузов смогут бесплатно прокатиться на тюбинговой горке, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на портал мэра города.