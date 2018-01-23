В Москве могут ввести еще более 40 км выделенных полос

23 Янв. 2018 2018-01-23T12:33:31+03:00

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Московские власти планируют в ближайшие два года ввести в эксплуатацию еще 42 километра выделенных полос. После их запуска в городе будут функционировать 329 километров полос для общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что увеличение количества «выделенок» позволит еще 198 маршрутам наземного транспорта поехать быстрее, а также сократить интервалы движения.

Согласно статистике, выделение отдельных полос для общественного транспорта повышает скорость движения автобусов и троллейбусов в среднем а 15%. Таким образом пассажиры смогут быстрее добраться до места назначения и заранее спрогнозировать, сколько времени в пути они потратят, не опасаясь попасть в пробку, пишет сетевое издание m24.ru.

Примечательно, что на магистралях, где организованы «выделенки», количество аварий с участием общественного транспорта сокращается на 15–25%, передает телеканал «360».