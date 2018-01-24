2018-01-24T13:23:59+03:00
Происшествия

В центре Москвы несколько человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом

Общественный транспорт столкнулся с легковым автомобилем
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В среду, 24 января, в центре столицы произошла авария с участием автомобиля Ford и рейсового автобуса. Инцидент произошел на улице Солянка. В результате происшествия, травмы получили по меньшей мере три человека.

Сообщается, что прибывшие на место происшествия врачи осмотрели водителей и пассажиров автобуса и приняли решение о госпитализации двух человек. Еще одному пострадавшему помощь оказали на месте, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель автомобиля, который при повороте не заметил приближение автобуса.

«По предварительным данным, водитель автомобиля при совершении поворота не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с общественным транспортом, который следовал по выделенной полосе», - заявили в ГУП «Мосгортранс».

На месте аварии сейчас работают полицейские, передает сетевое издание m24.ru.

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