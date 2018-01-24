Для программы реновации в Москве выбрали 240 стартовых площадок

24 Янв. 2018 2018-01-24T20:58:17+03:00

Для программы реновации выбрано около 240 стартовых площадок, на которых будут возводиться дома для переселения жителей пятиэтажек. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Сегодня, 24 января, Сергей Собянин отвечает на вопросы москвичей в прямом эфире телеканала «ТВ Центр».

Многих жителей интересовало, когда начнутся переселения по программе реновации. Напомним, под снос в Москве попали 5 175 старых домов во всех округах. Программа реновации рассчитана до 2032 года.

- Сегодня выбрано около 240 стартовых площадок, на которых будут возводиться дома для переселения жителей пятиэтажек, - сообщил Сергей Собянин. - Они будут застраиваться в течение ближайших двух лет. А уже готовые дома мы сейчас дорабатываем, чтобы они отвечали требованиям комфорта для программы реновации. После этого начнем переселение в этом году. Проект полностью обеспечен финансированием. На него выделено 400 миллиардов рублей на ближайшие четыре года. Это полностью обеспечит старт реновации. Затем излишки квартир будут продаваться на рынке, чтобы частично окупить затраты на программу.