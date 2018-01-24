2018-01-24T20:58:17+03:00
Общество

Для программы реновации в Москве выбрали 240 стартовых площадок

Первые переселения жителей начнутся в ближайшие месяцы
Светлана ВОЛКОВАkp_ru_msk
Поделиться:
Комментарии: comments1
Для программы реновации выбрано около 240 стартовых площадок, на которых будут возводиться дома для переселения жителей пятиэтажек.Для программы реновации выбрано около 240 стартовых площадок, на которых будут возводиться дома для переселения жителей пятиэтажек.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Сегодня, 24 января, Сергей Собянин отвечает на вопросы москвичей в прямом эфире телеканала «ТВ Центр».

Многих жителей интересовало, когда начнутся переселения по программе реновации. Напомним, под снос в Москве попали 5 175 старых домов во всех округах. Программа реновации рассчитана до 2032 года.

- Сегодня выбрано около 240 стартовых площадок, на которых будут возводиться дома для переселения жителей пятиэтажек, - сообщил Сергей Собянин. - Они будут застраиваться в течение ближайших двух лет. А уже готовые дома мы сейчас дорабатываем, чтобы они отвечали требованиям комфорта для программы реновации. После этого начнем переселение в этом году. Проект полностью обеспечен финансированием. На него выделено 400 миллиардов рублей на ближайшие четыре года. Это полностью обеспечит старт реновации. Затем излишки квартир будут продаваться на рынке, чтобы частично окупить затраты на программу.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В столице в подземных переходах станут обогревать ступеньки сразу с началом холодов
На Калужско-Рижской линии метро старые поезда заменят в 2018 году
Собянин: «Призывы бойкотировать выборы президента – это призывы бойкотировать свою судьбу»
В центре Москвы несколько человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом
Столичные кинотеатры предоставят студентам 30-процентную скидку в Татьянин день
Аэроэкспресс насмерть сбил двух человек в Москве
Российско-греческий форум пройдет в Подмосковье
В Подмосковье бизнесмен из-за долгов застрелил финдиректора
В Москве могут ввести еще более 40 км выделенных полос
ТПУ «Савеловский» сможет пропускать 250 тысяч пассажиров в сутки
В Подмосковье около 10 тысяч километров дорог обработали реагентами за сутки
Пьяный москвич украл у знакомой обезьяну и забил животное до смерти
В Москве завершился демонтаж новогодних елок
В Татьянин день студентов пустят на столичные катки бесплатно
Американский посол может окунуться на Крещение в прорубь Нового Иерусалима
Тринадцать машин столкнулись в подмосковном Ступино
На фиолетовой ветке столичного метро запустят еще 33 поезда «Москва»
Домработница обокрала безработную москвичку на 1,6 млн рублей
В Подмосковье иномарка сбила насмерть двух человек
Билеты «Единый» в форме браслетов начали продавать в столичном метро
Как работает транспорт в Москве на Крещение: Некоторые улицы около храмов перекроют
В столичных кинотеатрах бесплатно покажут фильмы с участием Тихонова