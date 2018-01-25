2018-01-25T13:32:32+03:00
Москва

В Москве ликвидировали 30 кг санкционных сыров

Продукты были ввезены их Германии, Финляндии, Польши и других европейских стран
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве уничтожили санкционный сыр Фото: Сергей МЕДВЕДЕВ/ТАССВ Москве уничтожили санкционный сыр Фото: Сергей МЕДВЕДЕВ/ТАСС
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Санкционные сыры из европейских стран общим весом около тридцати килограммов были обнаружены на территории торгово-логистического центра в Москве. Противозаконная продукция была изъята со складов и из оборота и ликвидирована. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«На территории торгово-логистического центра «Радуга» на хранении и в реализации у индивидуальных предпринимателей была выявлена молочная продукция (сыры в ассортименте производства Германии, Финляндии, Нидерландов, Польши, Франции, Украины) общим весом 30 килограммов», - говорится в заявлении ведомства.

Запрещенная к ввозу на территорию РФ молочная продукция подвергнута денатурации и уничтожена на технической площадке центра, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, ранее журналист KP.Ru провел расследование и выяснил, зачем уничтожаются санкционные продукты, если их можно съесть.

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