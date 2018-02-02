МЧС предупредила о сильной метели 3 февраля в Подмосковье

2 Февр. 2018 2018-02-02T14:28:45+03:00

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3 февраля в Московской области ожидаются обильный снегопад, сильный ветер и снежные заносы на дорогах. В столице выпадет февральская норма осадков. Об этом сообщают МЧС и центр погоды «Фобос» соответственно.

В Подмосковье ветер может достигать скорости до 17 метров в секунду, говорят в ведомстве, возможно падение деревьев, повреждение линий электропередач, налипание мокрого снега. МЧС рекомендует оставить свои личные автомобили в гаражах или вдали от деревьев и шатких конструкций. Пешеходам следует также быть настороже и позаботиться о наличии светоотражающих элементах на одежде.

В Москве за воскресенье выпадет рекордное с 1966 года количество осадков. Такое бывает раз в сто лет, говорят в «Фобосе». Температура будет в диапазоне минус 5-10 градусов, а с начала недели начнет холодать.

В столице уборкой снега занимаются 14 000 единиц техники. Службы ЖКХ работают круглые сутки.