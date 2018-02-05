Житель Пушкино вытащил из снега 15 машин
Во время рекордных снегопадов владелец УАЗ Патриот из Пушкино Максим Балышев помог выбраться из снега 15 машинам. Среди них были и легковые автомобили, и тяжеловозы, и общественный транспорт.
«Все началось с того, что моему другу позвонил начальник и попросил помочь дотащить его машину до сервиса», - пояснил Балышев.
По дороге жители Пушкино встретили бензовоз, перегородивший полосу из Москвы. Вместе с другими водителями они начали толкать тяжеловоз, откуда-то взявшиеся дорожные рабочие посыпали под колеса реагент. Затем прибыли два экипажа ДПС и пожарная машина, которая все и решила.
Балышев с другом поехали дальше и увидели увязшее такси, затем еще несколько автомобилей, а на обратном пути - две рейсовые маршрутки.
«Всем было трудно. Я просто решил помочь», – сказал Балышев корреспонденту «Подмосковье сегодня».
Следует заметить, что все эти добрые поступки владелец УАЗ Патриота совершал в свой день рождения.
Водитель из Пушкино вытащил 15 машин, увязших в снегу.
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