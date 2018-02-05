Житель Пушкино вытащил из снега 15 машин

5 Февр. 2018 2018-02-05T15:49:22+03:00

Водитель УАЗ Патриот помогал как легковушкам, так и тяжеловозам

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Во время рекордных снегопадов владелец УАЗ Патриот из Пушкино Максим Балышев помог выбраться из снега 15 машинам. Среди них были и легковые автомобили, и тяжеловозы, и общественный транспорт.

«Все началось с того, что моему другу позвонил начальник и попросил помочь дотащить его машину до сервиса», - пояснил Балышев.

По дороге жители Пушкино встретили бензовоз, перегородивший полосу из Москвы. Вместе с другими водителями они начали толкать тяжеловоз, откуда-то взявшиеся дорожные рабочие посыпали под колеса реагент. Затем прибыли два экипажа ДПС и пожарная машина, которая все и решила.

Балышев с другом поехали дальше и увидели увязшее такси, затем еще несколько автомобилей, а на обратном пути - две рейсовые маршрутки.

«Всем было трудно. Я просто решил помочь», – сказал Балышев корреспонденту «Подмосковье сегодня».

Следует заметить, что все эти добрые поступки владелец УАЗ Патриота совершал в свой день рождения.