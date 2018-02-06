В Москве молодой парень погиб из-за оголенного провода

6 Февр. 2018 2018-02-06T09:20:09+03:00

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К сожалению, не обошлось без жертв во время "снегопада века" в Москве. Трагедией обернулась поездка на автомобиле во время снегопада для молодой семьи.

Вечером 3 февраля супруги возвращались из гостей домой, за рулем была мама Олеся (имя изменено), а на заднем сиденье отец Геннадий (имя изменено) и 8-месячный сын в автокресле.

Когда жена припарковала машину, Геннадий открыл дверь, вышел и мгновенно упал. Как оказалось, он встал на тротуаре в лужу (в тот день была плюсовая погода и шел обильный мокрый снег), в которую до этого из-за сильного ветра упал оголенный провод. Прохожие кинулись на помощь, но мужчина умер мгновенно.

«Погиб молодой парень, 27 лет, осталась без мужа и отца семья. Конечно, мы не оставим их без помощи. Но человека не вернешь», - написал в своем блоге Сергей Собянин.