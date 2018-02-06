Московские магазины проверят на наличие контрафактного алкоголя

6 Февр. 2018 2018-02-06T11:56:35+03:00

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Столичные магазины проверят на наличие нелегальных спиртных напитков. Рейды, приуроченные ко Дню защитника Отечества, начнутся в среду, 7 февраля, и продлятся две недели.

Отмечается, что в первую очередь проверки затронут те магазины, на которые уже поступали жалобы, и где инспекция находила поддельный алкоголь. В общей сложности планируется проверить несколько десятков торговых точек в разных округах города.

Сообщается, что участие в рейдах примут сотрудники полиции и специалисты столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на портал мэра города.

Добавим, что с декабря 2017 года в Москве уже проверено около 100 торговых точек и изъято около 22 тысяч бутылок контрафактного алкоголя. Сообщить о торговле подобной продукцией можно в полицию и Управление Роспотребнадзора по Москве.

Подробнее: https://www.m24.ru/news/bezopasnost/06022018/24093?utm_source=CopyBuf