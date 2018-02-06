В Подмосковье угнали иномарку за 1,7 млн рублей

6 Февр. 2018 2018-02-06T12:18:44+03:00

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В подмосковной Балашихе у местного жителя угнали дорогостоящую иномарке. Кроссовер Ford Kuga стоимостью 1,7 миллиона рублей угнали в ночь с 4 на 5 февраля.

Как отметил представитель правоохранительных органов, в полицию обратился сам пострадавший. Мужчина 1972 года рождения сообщил, что оставил автомобиль на парковке на ночь, а утром не обнаружил его на месте.

«В ночь с 4 на 5 февраля от дома по адресу проживания заявителя неизвестный похитил его автомашину Ford Kuga. Сумма ущерба составила 1,7 миллиона рублей», - заявил сотрудник ведомства.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Автомобиль объявлен в розыск. Подозреваемые пока не установлены, полиция разыскивает преступников, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, ранее стало известно, что в Москве угнали Range Rover за пять миллионов рублей.