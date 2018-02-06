Захарченко-старший признал свою вину в растрате банковских средств

6 Февр. 2018 2018-02-06T13:32:56+03:00

Захарченко-младший находится под стражей и обвиняется в получении взятки. Фото: Павел КЛОКОВ

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Отец полковника Дмитрия Захарченко Виктор признал свою вину в растрате средств банка «Московское ипотечное агентство» (МИА), вице-президентом которого некогда был. Причиненный ущерб Захарченко уже возместил, сообщил адвокат Вячеслав Леонтьев.

«Виктор Захарченко не только признал вину, но и возместил причиненный им ущерб. Мой подзащитный (второй фигурант дела) Владимир Корьевкин вину не признает», - цитирует представителя защиты РИА Новости.

Суд установил, что по вине Захарченко-старшего банк потерял четыре миллиона рублей. Именно столько бывший вице-президент получил зарплатой, хотя реальной трудовой деятельности не вел.

Двух бывших председателей правления МИА Владимира Корьевкина и Сергея Гриба следствие считает соучастниками Захарченко-старшего. Корьевкин уволился вскоре после того, как наняли фиктивно трудоустроили Захаренко-старшего. Оба находятся в СИЗО. Грибу суд назначил заочный арест и объявил в международный розыск.