Захарченко-старший признал свою вину в растрате банковских средств
Отец полковника Дмитрия Захарченко Виктор признал свою вину в растрате средств банка «Московское ипотечное агентство» (МИА), вице-президентом которого некогда был. Причиненный ущерб Захарченко уже возместил, сообщил адвокат Вячеслав Леонтьев.
«Виктор Захарченко не только признал вину, но и возместил причиненный им ущерб. Мой подзащитный (второй фигурант дела) Владимир Корьевкин вину не признает», - цитирует представителя защиты РИА Новости.
Суд установил, что по вине Захарченко-старшего банк потерял четыре миллиона рублей. Именно столько бывший вице-президент получил зарплатой, хотя реальной трудовой деятельности не вел.
Двух бывших председателей правления МИА Владимира Корьевкина и Сергея Гриба следствие считает соучастниками Захарченко-старшего. Корьевкин уволился вскоре после того, как наняли фиктивно трудоустроили Захаренко-старшего. Оба находятся в СИЗО. Грибу суд назначил заочный арест и объявил в международный розыск.
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