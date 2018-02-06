Собянин: «С уборкой дорог от снега справились, но во дворах хватает проблем»

6 Февр. 2018 2018-02-06T17:37:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Москва продолжает разгребать снежные завалы после аномальной стихии, обрушившейся на город в эти выходные. По данным мэрии, за прошедшие сутки с улиц столицы вывезли 1 миллион 240 тысяч кубометров снега. Но жалобы на плохую уборку у жителей все еще остаются. Особенно это касается дворов жилых домов.

- После аномального снегопада коммунальщики с уборкой дорог в основном справились, - написал мэр Сергей Собянин сегодня, 6 февраля, на своей страничке в Твиттере. - Надо более активно заниматься дворами: там хватает проблем. Дал соответствующее поручение префектам и главам районов.

Напомним, сейчас в городе наводят порядок более 73 тысяч дворников и рабочих, а также примерно 16,3 тысячи единиц техники.