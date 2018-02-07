В Москве появятся 24 новых автобусных маршрута

7 Февр. 2018 2018-02-07T11:36:52+03:00

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В столице определили 24 новых автобусных маршрута. При этом 13 из них пройдут по территории ТиНАО. Всего до конца года в черте города планируется запустить 29 новых маршрутов.

«Всего в 2018 году введем 29 новых автобусных маршрутов. Информация об аукционах на обслуживание первых пяти направлений была опубликована 28 декабря прошлого года. Теперь на сайте госзакупок разместили информацию о конкурсе на обслуживание 24 маршрутов», - цитирует главу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова сетевое издание m24.ru.

По словам заммэра, новые транспортные маршруты появятся в семи столичных округах и улучшат транспортную доступность для 800 тысяч горожан. Автобусы будут ходить между социальными объектами, в том числе образовательными учреждениями и поликлиниками, станциями метро, железнодорожными станциями и крупными торговыми центрами, передает телеканал «360».